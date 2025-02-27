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طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

أعلن طلعت يوسف مدرب فريق الاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر لمواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة  بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

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