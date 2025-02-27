محمود تريزيجيه يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

فاز فريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا مبكرا لفريق الريان.

بينما أحرز الهدف الثاني للريان روجير جيديس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وأحرز هدف العربي الوحيد علاء الدين حسن في الدقيقة 25.

تشكيل الريان أمام العربي

موقف الريان بالدوري القطري

يحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

بينما يحتل العربي المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة حتى الآن، مُحققًا 5 انتصارات، 4 تعادلات و8 هزائم، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

وفاز الريان على الوكرة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

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