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حوادث

بسبب ياميش رمضان، زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بالجيزة

زوجة ترفع دعوى طلاق
زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بالجيزة، فيتو

أقامت زوجة شابة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة في جنوب الجيزة، ضد زوجها.

وقالت في دعواها أن رفعت الدعوى بسبب استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وادعت بخله وحرمانها من أبسط احتياجاتها، وإهمال علاقتهما الزوجية، ورفضه شراء ياميش رمضان والزينة التي أصرت علي شرائها احتفالات بالشهر الفضيل وإدخال البهجة علي أطفالهم كباقي الأطفال.

 مؤكدة أنه ميسور الحال، ويقوم بصرف  أمواله على مزاجه فقط، واعتادت أخذ الأموال من والدها كمساعدة لها حتى تتمكن من توفير متطلباتها هي وأولادها في سبيل أن تجعل الحياة تستمر، التي وجدت في النهاية أنها تعيش علي وهم خاصة بعدما قام بصفعها عندما واجهته ببخله عقب نشوب مشاجرة بينهما لرفضه إعطاءها أموالًا لشراء زينة وياميش رمضان لإدخال الفرحة على أبنائهم الأمر الذي جعلها تخرج من منزل الزوجية ولاتريد العودة إليه  ورفعت دعوي طلاق للضرر فقام بمساومتها للتنازل عن كل حقوقها مقابل طلاقها.

 

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