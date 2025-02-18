اخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة

قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها، أمام محكمة الأسرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

القبض على المتهم بالجيزة

ألقت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على قائد سيارة صاحب مقطع فيديو، سحل سيدة وشقيقتها بمحيط محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التقارير الطبية الخاصة، عن إصابة السيدتين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة باليدين والرأس والذراعين.

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