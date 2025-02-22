السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

موظف يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعد خلاف بسبب "فرن خبيز"

زوج يتهم زوجته بالتزوير
زوج يتهم زوجته بالتزوير في أكتوبر،فيتو

في واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر، رفع موظف دعوى تعويض وتزوير ضد زوجته، بعد أن تحولت حياته الزوجية التي كان يحلم بها أثناء فترة الخطوبة إلى "جحيم"، على حد تعبيره، بسبب "فرن خبيز".

وأمام قاضي المحكمة، قال الزوج: “لجأت زوجتي إلى ملاحقتي بدعوى طلاق للضرر، وأقامت جنحة تبديد بمحكمة الجنح مستخدمة شهودًا وأوراقًا مزورة، واتهمتني بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، وذلك بعد أن قامت والدتي بأخذ فرن الخبيز الخاص بزوجتي أثناء سفرها إلى منزل عائلتها خارج المحافظة التي نقيم فيها”.

وأضاف الزوج أن والدته طلبت منه، أثناء غياب زوجته، أن تأخذ الفرن لطهي الخبز، فوافق، وأعادته والدته لاحقًا إلى شقة الزوجية. إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب عندما عادت الزوجة وعلمت بما حدث، مما أدى إلى خلاف حاد بينهما.

وتابع الزوج: “بعد مشادة بيني وبين زوجتي حول إعطاء والدتي الفرن، غادرت المنزل إلى منزل أسرتها، ورفعت دعوى ضدي تتهمني بالاستيلاء على منقولاتها، وقدمت شهودًا ومستندات مزورة، بل وحررت محضر سرقة ضد والدتي”.

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محكمة الأسرة دعوي تعويض طلاق للضرر بمحكمة الجنح

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