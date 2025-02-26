القبض على تاجر لاحق طالبة وتوعدها بمصير نيرة أشرف في كرداسة

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على تاجر إكسسوارات، بعد تسلله إلى الحرم الجامعي لإحدى الجامعات الخاصة، لملاحقة طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا رفضت الارتباط به.

وكانت الطالبة قد حررت محضرًا سابقًا ضده، تتهمه بمحاولة التعدي عليها، إلا أنها فوجئت بتواجده داخل الجامعة، حيث هددها بالقتل إذا لم توافق على العودة إليه.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، بورود بلاغ من الأمن الإداري بالجامعة بضبط شخص داخل الحرم الجامعي في ظروف مريبة.

وبانتقال القوات إلى مكان الواقعة، تبين أن المتهم يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل تاجر إكسسوارات، وليس طالبًا بالجامعة.

ووفقًا لشهادة الطالبة، فإن المتهم ظل يلاحقها على مدار أربع سنوات، وتقدم لخطبتها عدة مرات لكنها رفضته، ما دفعه لمطاردتها في الشوارع والتسلل إلى جامعتها لإجبارها على العودة إليه كما أوضحت أنه سبق لها تحرير محضر ضده في دمياط، إلا أن والدها تنازل بعد وعد المتهم بعدم التعرض لها مجددًا، وهو ما لم يلتزم به.

وأثناء استجواب المتهم، أقر بأنه يحب الطالبة منذ سنوات، وأنه تسلل إلى الجامعة فقط لمحاولة إقناعها بالرجوع إليه.

وتواصل قوات الأمن تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان للوقوف على كيفية دخول المتهم إلى الجامعة والتأكد من ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الطالبة نيرة أشرف قد لقيت مصرعها على يد زميلها أمام جامعة المنصورة في واقعة أثارت الرأي العام في حينها.



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