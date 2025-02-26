الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

أمريكية تتهم طبيب تجميل شهير بإحراقها أثناء عملية شفط دهون في أكتوبر

أمريكية تتهم طبيب
أمريكية تتهم طبيب باحراقها أثناء عمليةشفط دهون

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام أمريكية لطبيب تجميل، بالتسبب  في حروق بجسدها اثر إجراء عملية  شفط دهون بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر .

وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي تثبت تاريخ دخول وخروج المجني عليها للعيادة ومناقشة شهود العيان واستجواب الطبيب والعاملين بالعيادة.

كانت تلقت قوات مباحث الجيزة بلاغ من أمريكية يفيد بتعرضها لحروق شديد بمختلف أنحاء جسدها أثناء اجرائها عملية شفط دهون داخل عيادة تجميل بالحي الاول في اكتوبر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الواقعة وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة أمريكية لطبيب قسم شرطة أول أكتوبر
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