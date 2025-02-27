الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط "ابن العمدة" متهم بقتل شاب في الوراق

فريق بحث لضبط متهم
فريق بحث لضبط متهم هارب بجريمة قتل بالوراق، فيتو

قتل شاب في الوراق أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شخصين فقام أحدهم بتسديد طعنات ذبحية له في الرقبة  أودت بحياته، بينما لاذ المتهم بالفرار.

 وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها للقبض علي  المتهم.

وأشارت التحريات الاولية إلى أن  المجني عليه تدخل  لفض مشاجرة عنيفة بين المتهم وشهرته “ابن العمدة” وأحد الأشخاص، إلا أن المتهم  قام بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرقبة والوجه أدى إلى وفاته على الفور.


وأكدت التحريات أن  المتهم اعتاد استعراض القوة بين الأهالي بحمل أسلحة بيضاء ونارية، حيث ظهر  في عدة صور له وهو يحمل مطواة، ومسدسًا، وبندقية.
 

المتهم الهارب وبيده سلاح أبيض 
المتهم الهارب وبيده سلاح أبيض 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بوصول شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

 

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة شاب يبلغ من العمر (19 عامًا)، إثر إصابته، بجرح قطعي في الوجه والرقبة، علي يد شخص أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وشخص آخر  وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

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الوراق البحث الجنائي مشاجرة سكين

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