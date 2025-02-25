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حوادث

اعترافات عاطل متهم بقتل عامل دليفري في شبرا مصر

شتم امي.. اعترافات
شتم امي.. اعترافات عاطل متهم بقتل عامل ديلفري في شبرا مصر

أدلى عاطل متهم بقتل عامل دليفري بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بسبب خلافات حول ثمن الطعام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية. 

وقال المتهم إنه كان داخل الشقة وسمع صوت مشاجرة بين أمه وشخص آخر فخرج لاستطلاع الأمر.

وأضاف المتهم أنه عند خروجه وجد المجني عليه يتعدي على والدته بالسب بسبب خلافات بينهما حول ثمن الطعام.

وأشار المتهم إلى أنه لم يرتض أن يسب أحد والدته وتشاجر مع المجني عليه وأطلق في الهواء عيار ناري لإخافته فأصابه بالخطأ ولم يكن يقصد قتله.


تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في منطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى يوسف يحيى، في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتوصيل أوردر طعام إلى شقة إحدى السيدات بمنطقة شبرا مصر نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول ثمن الطعام.

وأضافت التحريات أن نجل السيدة تدخل وتشاجر مع عامل توصيل الطلبات وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أصابه في صدره فأرداه قتيلا.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة شبرا مصر أمن القاهرة

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