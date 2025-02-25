الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط متهمين بذبح شاب في الوراق

فريق بحث لضبط المتهمين
فريق بحث لضبط المتهمين بالشروع في قتل شاب بالوراق، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط المتهمين بالشروع في قتل شاب في دائرة قسم شرطة الوراق، وذلك عقب، إصابته بذبح قطعي في الرقبة والوجه، بسبب تدخله لفض مشاجرة بينهما.

من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات التي وقعت بها الحادث للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بوصول شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب  (19 عامًا)، على يد شخصين، بجرح قطعي في الوجه والرقبة، وتحرّر محضر بالواقعة.

 

إشعال حريق في شقة بالحوامدية 

وعلى جانب آخر كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

وتوصلت التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن شابا يقيم بالشقة، وراء إشعال الحريق، بسبب خلاف مع والدته، لرفضها حصوله على مبلغ مالي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة الوراق مشاجرة

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