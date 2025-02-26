تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة طعن شاب بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث الشروع في قتل شاب في دائرة قسم شرطة الوراق، وذلك عقب إصابته بجرح قطعي في الرقبة والوجه، بعد تدخله لفض مشاجرة بينهما.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث وضبط وإحضار المتهمين.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ الكاميرات التي وقعت بها الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة شاب تدخل لفض مشاجرة بالوراق

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بوصول شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة شاب (19 عامًا) على يد شخصين بجرح قطعي في الوجه والرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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