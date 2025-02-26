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خارج الحدود

للتوازن بين الأسرة والوظيفة، دولة عربية تسمح للموظفين بالعمل عن بعد في رمضان

ساعات العمل فى رمضان،
ساعات العمل فى رمضان، فيتو

قررت قطر تخفيض ساعات العمل للموظفين، والسماح لنسبة منهم بالعمل عن بعد في شهر رمضان الكريم، بهدف تحقيق التوازن بين الأسرة والوظيفة.

قطر تخفض ساعات العمل في رمضان 

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، عن ساعات العمل في القطاع الحكومي ونظام العمل عن بعد خلال شهر رمضان الكريم. 

وجاء اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لدولة قطر، المتعلق بساعات العمل في إطار تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهام الوظيفية، مع مراعاة الوفاء بمتطلبات العمل والتنسيق مع المسئول المباشر. 

قطر تسمح للموظفين بالعمل عن بعد في رمضان

وقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية 5 ساعات يوميًا وفقًا للتالي: من الساعة 9 صباحًا حتى 2 بعد الظهر. يُسمح للموظفين بالحضور حتى الساعة 10 صباحًا شرط استكمال 5 ساعات عمل والوفاء بمتطلبات العمل. 

كما يُطبق نظام العمل عن بعد بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي موظفي الجهة الحكومية، مع منح الأولوية للأمهات القطريات وذوي الإعاقة، وضمان عدم تأثر سير العمل. بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي والتعليمي يتم تطبيق هذا النظام وفقًا لطبيعة العمل ومتطلباته.

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