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قرار عاجل من محافظ القاهرة حول ساعات العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان

نفق الأزهر، فيتو
نفق الأزهر، فيتو

قرر الدكتور إبراهيم  صابر محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

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حركة سير السيارات بنفقي الأزهر

ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

وكان إبراهيم صابر محافظ القاهرة شدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح  والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.
وأشار  اللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوى على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والاسعاف والمطافى وغيرها، وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤، ٢٩٢٢٣٤١٠،  ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.

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