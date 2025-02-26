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دين ودنيا

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نعيش أيامًا مباركة، ومع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، من المهم أن يجدد كل مسلم نيته مع الله قبل قدوم هذا الشهر الفضيل.  

خالد الجندي: الفرق الأساسي بين رمضان وبقية الشهور هو التوجه القلبي والعبادي المختلف

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الفرق الأساسي بين رمضان وبقية الشهور هو التوجه القلبي والعبادي المختلف، داعيًا إلى منح رمضان لمسة خاصة في حياتنا، عبر الالتزام بعبادة لم نكن نواظب عليها في الأشهر الأخرى.

خالد الجندي: لا تجعل رمضان كغيره من الشهور


وقال: "لا تجعل رمضان كغيره من الشهور، بل أضف له طابعًا مميزًا بالعبادة والطاعة.. وهناك من يتساءل: لماذا أراك تصلي فقط في رمضان؟ لماذا تأتي إلى المسجد في هذا الشهر تحديدًا؟ أقول لهم: لأن رمضان ليس كغيره من الشهور! إنه فرصة لتذوق لذة جديدة في العبادة، والتعرف على مذاق خاص للتقرب من الله".  

وأشار الجندي إلى أن الإنسان يقضي 11 شهرًا منشغلًا بنفسه، فليجعل شهر رمضان خالصًا لله، من خلال تغيير روتينه اليومي ليكون مختلفًا عن الأيام العادية، والابتعاد عن الكسل والانشغال باللهو ومشاهدة المسلسلات.  

كما انتقد الجندي ظاهرة الحكم على الآخرين بسبب التزامهم المفاجئ في رمضان، قائلًا: "لماذا نحكم على من يكثر من العبادة في رمضان؟ ربما تكون بداية هدايته ليستمر بعد رمضان، فلماذا نحبطه ونحكم عليه؟" مضيفًا: "دعوا الناس تجرب لذة الصلاة والصيام والعبادة، فالمساجد ليست حكرًا على فئة معينة، ولا يحق لأحد أن يمنع غيره من الاقتراب إلى الله".

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