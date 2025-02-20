رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون بمجالات التدريب والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات مع قطر

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك على هامش مشاركته في «المنتدى السعودي للإعلام».



لقاء رئيسي الأعلى للإعلام والمؤسسة القطرية للإعلام

وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين ودعمها وتطويرها، وكذلك سبل التعاون في مجالات التدريب والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات الإعلامية.

وأكد الجانبان على ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي العربي، وكذلك أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة، وتعريف الشباب والنشء بقضايا الأمة العربية والتحديات التي تواجه البلاد العربية.

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