فوائد التمور لصحتك في رمضان "فيديو"

التمور من الأطعمة الغنية بالعديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وتزداد أهمية التمور مع شهر رمضان الكريم، ودائما يوصي الأطباء وخبراء التغذية، بتناول التمور، وخاصة عند الفطار.

وأكدت الدكتور امال مختار استاذ الصحة العامة وطب المجتمع، بالمركز القومي للبحوث، أن فوائد التمور للصحة عديدة، والتمور كما جاء في القرآن الكريم كانت من الأطعمة التي لازمت السيدة مريم خلال فترة حملها.

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمور لن يصيبه سقم ولن يصيبه سحر.



وأضافت الدكتورة آمال، أن التمور لها فوائد عديدة، فهى تساعد على النشاط والحركة، وبالإضافة إلى ما سبق، فمؤشر السكر بها منخفض، مما يعطى إحساس بالشبع لفترة طويلة عند تناولها.

كما أن التمور تحتوى على معدن البوتاسيوم، الذي يقلل من التقلصات التى تحدث فى الرحم، كما يساعد على انتظام ضربات الـقلب، ويحمي من السكتات الدماغية.

كذلك تحتوى التمور على مضادات أكسدة قوية، والتى بدورها تحمى من السرطان.

كما لفتت الدكتورة آمال، إلى أن التمور كوجبة مع بداية إفطار رمضان، من العادات والسنن التي لها فائدة كبيرة، فهي تعطى احساس بالشبع، والسكر الموجود فيها يتجه مباشرة للدماغ.

فئات ممنوعة من تناول التمور

وأضافت الدكتورة آمال، أنه مع ذلك، فهناك بعض الفئات الممنوعة من تناول التمور وفئات أخرى لابد من تناولهم لأنواع خاصة من التمور.

فعلى سبيل المثال مرضى السكرى مسموح لهم بتناول نوع خاص من التمر أو العجوة، يطلق عليه تمور المدينة.

كما أن المصابين بأمراض الكلى، ممنوعين من تناول التمور، لأن البوتاسيوم يمثل لهم خطورة صحية.

أضرار الإفراط في تناول التمور

رغم فوائد التمر العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار، منها:

رفع مستوى السكر في الدم: يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، لذا قد يسبب ارتفاعًا في سكر الدم، خاصة لمرضى السكري إذا تم تناوله بكثرة.

زيادة الوزن: التمر غني بالسعرات الحرارية، لذا قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن.

اضطرابات في الجهاز الهضمي: تناوله بكميات كبيرة قد يسبب الانتفاخ أو الإسهال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

تسوس الأسنان: لاحتوائه على السكريات، قد يزيد من خطر تسوس الأسنان إذا لم يتم تنظيفها جيدًا بعد تناوله.

الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه التمر، مما قد يسبب الحكة أو التهابات جلدية أو اضطرابات في الجهاز التنفسي.

تفاقم بعض المشكلات الصحية: مثل متلازمة القولون العصبي أو مشاكل الكلى، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

لذلك، من الأفضل تناول التمر باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية تتأثر بالسكر أو الألياف.

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