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اقتصاد

92 مليون دولار صادرات مصر من التمور في 2023

صادرات مصر من التمور
صادرات مصر من التمور

أكد الدكتور تميم الضوي  نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن  صادرات مصر من التمور حققت في عام 2023 أداءً استثنائيًا.

حجم صادرات التمور خلال 2023

وكشف الضوي، عن  حجم صادرات التمور خلال عام 2023 والذي  بلغ  نحو 91.8 مليون دولار، مما يعكس التطور الملحوظ في القطاع وزيادة الطلب على التمور المصرية عالميًا. 

  أكبر مصدري التمور في العالم

وأشار إلي أنه من خلال هذه الأرقام، تواصل مصر تعزيز مكانتها كأحد أكبر مصدري التمور في العالم، حيث تمثل صادراتها نحو 4.5% من إجمالي صادرات التمور العالمية، مما يضعها في المرتبة الثامنة عالميًا، وهذا الترتيب المتقدم يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية وجودة منتجاتها.

الأسواق المستوردة للتمور المصرية

وقال الضوي: فيما يتعلق بالأسواق المستوردة للتمور المصرية، فقد تصدرت المغرب هذه القائمة، حيث بلغ إجمالي صادرات التمور إليها 50.7 مليون دولار، ما يعادل 55.2% من إجمالي الصادرات المصرية.

 وتابع: شهدت السوق المغربية نموًا كبيرًا بنسبة 30% في الطلب على التمور المصرية، مما يعكس التقدير العالي لجودة المنتج المصري في هذه السوق. في المرتبة الثانية، جاءت إندونيسيا، التي استوردت تمورًا بقيمة 23 مليون دولار، ما يعادل 25.1% من إجمالي الصادرات المصرية، وفي المرتبة الثالثة جاءت تركيا التي حققت نموًا استثنائيًا في وارداتها من التمور المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات 10.5 مليون دولار، مع معدل نمو بلغ 246% سنويًا.

وأكد أن مصر تواصل تعزيز حصصها في هذه الأسواق الكبرى، ومع تحقيق ترتيب عالمي متقدم، يبدو أن صادرات التمور المصرية في 2023 قد أسست لنمو مستدام في المستقبل.

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وتعقد  ندوة الحصاد الذهبي "فتح آفاق جديدة لصادرات التمور الطازجة والمصنعة”، التي يديرها الدكتور تميم الضوي، ضمن فعاليات معرض Food Africa، الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس، بحضور المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعلاء الطحان أحد مصدري التمور والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة.

وتتناول الندوة عدة موضوعات  الفرص التصديرية لصادرات التمور الطازجة والمصنّعة، والتحديات والابتكارات في مجال صناعة التمور وقصص نجاح من القطاع الزراعي المصري.

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