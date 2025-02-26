مباراة القمة تشعل صراع القطبين مجددا.. شكوى زملكاوية ضد "حارس الأهلي" بعد مطالبة شوبير بمعاقبة جماهير الأبيض.. وبيان رسمي من الأحمر بسبب إمام عاشور

شهدت الساعات الماضية أزمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد تجدد حرب البيانات والشكاوى بين الناديين، عقب مباراة القمة الأخيرة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريقن على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري.

شوبير: أنتظر قرار لجنة المسابقات تجاه جماهير الزمالك بعد الإساءة لـ إمام عاشور

بدأت الأزمة بعد مباراة القمة بإعلان الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "حارس الأهلى"، المذاع على قناة "الأهلى"، أنه ينتظر قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد الإساءات التي تعرض لها إمام عاشور لاعب الأهلي، في مباراة الزمالك.

وأضاف أحمد شوبير، أن إمام عاشور لاعب الأهلي، تعرض لهجوم كبير من جماهير نادي الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، ولا بد أن يكون هناك تنفيذ للعقوبات على الجميع.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “أريد أن أقول لرئيس لجنة المسابقات بأنه لن يستمر في منصبه كثيرًا لأنه لا يطبق القانون”.

الزمالك يرد في بيان رسمي: هناك تحريض ضد جمهورنا ويجب بذل الجهد لعدم إثارة العنف

فيما رد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي، أكد خلاله رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره عقب لقاء القمة، مؤكدين أن الإدعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية لدفع رابطة الأندية المحترفة لاصدار قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد مسؤولى رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مُستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى رسمية من الزمالك ضد "حارس الأهلي"

بعدها أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الأربعاء عن وصول شكوى مقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد كل من؛ قناة النادي الأهلي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه إعمالا لنصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحة الضوابط والمعايير فقد تم إحالة شكوى الزمالك إلى لجنة الشكاوى بالمجلس والتي من المقرر أن تجري جلسة استماع بحضور الممثل القانوني للقناة المشكو في حقها؛ تمهيدا لإصدار توصيتها والعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه المقبل لإصدار قراره النهائي بشأنها.

الأهلي في بيان رسمي يعلن تقدمه بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد تجاوزات جماهير الزمالك

فيما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تقدمه بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير نادي الزمالك، نظرًا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور، أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وجاء في الشكوى أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب، الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي.

وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارًا رادعًا لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، للحفاظ على الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية لكرة القدم.

إيقاف جمهور الأهلي وحرمان الزمالك من جمهوره مباراتين في عقوبات الجولة 15

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل قليل، عقوبات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.. وجاءت قرارات إدارة المسابقات على النحو التالي:

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة إنبي وسموحة

إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف علي عمر صابر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو ومودرن سبورت

إيقاف جيفرسون انكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي والاتحاد

إيقاف يعقوب عيسى هاكو لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود محمد طاهر شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



مباراة المصري والاسماعيلي

إيقاف باهر محمد مجدي المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والزمالك

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع المتواجدين من جمهور النادي الأهلي الحاضرين في مباراة الأهلي والزمالك في مدرجات الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة عشر من دوري nile وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم التطبيق خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة السادسة عشر والسابعة من دوري nile.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة

إيقاف ماتا ماجاسا لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ليونارد بارتوليوم كاموني لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول لاعبي الفريق على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

إيقاف خالد سرحان علي سطوحي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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