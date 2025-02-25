الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء  على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويغيب عن الأهلي غدا أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفى مخلوف وعمر الساعي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي حرس الحدود الدوري الممتاز كولر مارسيل كولر

مواد متعلقة

أفشة ومعلول الأبرز، غيابات الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية