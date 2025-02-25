موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويغيب عن الأهلي غدا أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفى مخلوف وعمر الساعي.

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