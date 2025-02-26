الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد في الدوري

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة  نظيره زد غدا الخميس في استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وكان المران فني وخططي استعدادا لمواجهة زد.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز غدا الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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