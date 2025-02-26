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رياضة

«الأعلى للإعلام» يتلقى شكوى رسمية من الزمالك ضد "حارس الأهلي"

أحمد شوبير
أحمد شوبير

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى مقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد كل من؛ قناة النادي الأهلي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج.  

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه إعمالا لنصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحة الضوابط والمعايير فقد تم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس والتي من المقرر أن تجري جلسة استماع بحضور الممثل القانوني للقناة المشكو في حقها؛ تمهيدا لإصدار توصيتها والعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه المقبل لإصدار قراره النهائي بشأنها.

 

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة زد في الدوري الممتاز

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره زد غدا الخميس فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز غدا الخميس  في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد  عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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الزمالك الأعلى للإعلام خالد عبد العزيز حسين لبيب أحمد شوبير قناة الأهلي برنامج حارس الأهلي

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