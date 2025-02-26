الحماية المدنية تستقبل طلبة المدارس للتعرف على جهود حماية الأرواح والممتلكات

إستقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.



زيارة لطلبة المدارس للتعرف على جهود حماية الأرواح والممتلكات





ومن جانبهم توجه القائمون على الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة وحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة النشء وصغار السن.



جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع والإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.