تلاوة عذبة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد بيبرس من سورة البقرة (فيديو)

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس، ما تيسر من سورة البقرة.

سورة البقرة

قال تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)».

تفسير الشعراوي للآية 90 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية: ما هو سبب كفرهم؟ ألا وهو البغي، إذن فما معنى البغي؟ البغي هو تجاوز الحد، فمعنى تجاوز الحد أي كل شيء له حد من عند الله، وحدود الله مرة تكون أوامر ومرة تكون نواهي، ففي الأوامر يقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها»، لكن في النواهي يقول عز وجل: «تلك حدود الله فلا تقربوها».

وأكمل الشيخ الشعراوي: فقال الله في النهي لا تقربوها أي لا تقتربوا منها، فضرب الشيخ مثالا بالمكان الذي يباع فيه الخمر، فامتثالا لأمر الله تعالى لا نقترب من هذه الأماكن، فحتى لو لم تشربها فيمكن للشيطان أن يوسوس لك فيها.

الرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله

وأضاف الشعراوي: (بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)، إذن فالرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله يختص به من يشاء، وكل شيء من مقومات حياتنا من اختصاص الله، فالله حين يطلق أيدينا كبشر لفعل شيء، فهو الذي يملكنا الأسباب لهذا الفعل، بدليل أنها ليست ذاتية في الإنسان، ويمكن أن يُذهبها الله من الإنسان.

وأردف الشعراوي: فالذي تزهو به هو الأمر الذاتي الذي لا يفارقك، ولكن حتى إذا بلغت قمة الكمالات البشرية، إياك أن تغتر بهذا، لأنها ليست ذاتية، فيأتي شخص لينتصر في بطولة معينة، فيغتر حتر يأتي شخص آخر ليأخذها منه، فعندما يرى الشخص نفسه في قمة الكمال يعرف أنه متغير، وما دام متغيرا فإذا بلغ النهاية في الكمال إياك أن تقول بلغت النهاية في الكمال، لأنك مغير، وإذا بلغت النهاية في الكمال وأنت متغير، فلا تغير إلا أن تنقص عن الكمال، فلابد دائما للإنسان أن يقول (الكمال لله وحده)، فيحفظ كماله بهذه الجملة.

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