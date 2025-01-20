105 أعوام على ميلاد الصوت الباكي.. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.. رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.. مواقفه مع عبد الناصر.. ومطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته (فيديو)

تحل علينا اليوم الإثنين ذكرى مرور 105 أعوام على ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقف الزمن احترامًا لإرث صوت من أصوات السماء، قارئ ملأ الدنيا خشوعًا وسكينة، وأيقونة من أيقونات دولة التلاوة المصرية والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1920 م بمحافظة سوهاج.

لقد كان "الصوت الباكي"، كما لقبه عشاقه، أكثر من مجرد قارئ؛ بل كان مدرسة متفردة في الأداء، تحمل بين طياتها روح الإخلاص، وجلال المعاني القرآنية، وإبداعًا استثنائيًا يلامس القلوب ويأسر الأرواح. في هذه الذكرى، نستحضر سيرته العطرة، ونتأمل كيف تحول صوته إلى جسر يصل الأرض بالسماء، ليبقى حاضرًا في وجدان الأمة الإسلامية، شاهدًا على عظمة القرآن وأسرار تجلياته.

“فيتو” تستعرض في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

نشأة الشيخ محمد صديق المنشاوي

ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في الـ20 من يناير عام 1920 بمدينة المنشأة التابعة لمحافظة سوهاج، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره؛ حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة توارثت تلاوة القرآن، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي وجده تايب المنشاوي وجد والده كلهم قُراء للقرآن، وفي أسرته الكثير ممن يحفظون القرآن ويجيدون تلاوته ومنهم شقيقه محمود صديق المنشاوي، فتأثر بوالده الذي تعلم منه فن قراءة القرآن الكريم، فأصبحت هذه العائلة رائدة لمدرسة جميلة منفردة بذاتها في تلاوة القرآن.

رحلة المنشاوي مع القرآن

وبدأت رحلة الشيخ محمد صديق المنشاوي مع التلاوة بتجواله مع أبيه وعمه بين السهرات المختلفة، وفي عام 1952 سنحت له الفرصة أن يقرأ منفردًا في ليلة بمحافظة سوهاج، ومن هنا صار اسمه مترددًا في الأنحاء.

سجل المنشاوي القرآن الكريم كاملًا في ختمة مرتلة، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتيمي وفؤاد العروسي، وله أيضًا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا وتلا القرآن في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في القدس، وزار عددًا من الدول الإسلامية كالعراق وإندونيسيا وسوريا والكويت وليبيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

عميد مملكة التلاوة

وسيطر الشيخ محمد صديق المنشاوى على مملكة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وذاع صيته ولقي قبولًا حسنًا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة، وتأثره العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية.

وحصل الشيخ المنشاوي على أوسمة عدة من دول مختلفة، كإندونيسيا وسوريا ولبنان وباكستان، وكان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات مع القراء أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء.

وقال عنه إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: “إنه ورفاقه الأربعة -مصطفى إسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد، محمود علي البنا، ومحمود خليل الحصري- يركبون مركبًا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله -سبحانه وتعالى- الأرض ومن عليها”.

موقفه مع جمال عبد الناصر

مر الشيخ محمد صديق المنشاوي بالعديد من المواقف المثيرة التي من أبرزها، أنه رفض طلب الرئيس جمال عبد الناصر، للقراءة في إحدى المناسبات، اعتراضًا على الأسلوب الذي تكلم به معه المندوب الذي أرسلته مؤسسة الرئاسة، عندما قال له المندوب: “ستنال شرف القراءة في حضور الرئيس جمال عبد الناصر”، فرد عليه الشيخ المنشاوي: “ولمَ لا ينال الرئيس شرف الحضور لقراءتي للقرآن”، وقرر ألا يذهب حتى يعلم الرئيس عبد الناصر بما فعله مندوبه.

وحادثة أخرى عام 1963 وبعد الانتهاء من السهرة القرآنية دعاه صاحب السهرة لتناول طعام العشاء، وبعد إلحاح وافق، وقبل أن يبدأ بتناول الطعام جاء إليه الطباخ وهو يرتجف وهمس في أذن الشيخ وقال له: إن طعامك مسموم ولا تفضحني فينقطع رزقي ووصف له الطبق الذي سيقدم له.

وقال: إن أحد الأشخاص دفع لي كي أضع السم في صحنك فلم يأكل الشيخ منه وأكل خبزا كي يبر قسم صاحب المائدة الذي لا يعلم بوجود السم في طبق الشيخ، وقد علم الشيخ محمد صديق أن أحد المقرئين هو الذي دفع للطباخ ليسمَّه.

وصف الشعراوي للشيخ المنشاوي

وقال عنه الشيخ متولى الشعراوى: (من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي)، وقال عنه الشيخ محمود الطبلاوي: (حينما يقرأ الشيخ المنشاوى تسمع منه تلاوة ونغمة حزينة يميل إليها كل إنسان لديه تقوى وإيمان، ونادرا ما يجود الزمان بمثله مرة أخرى، وكان مبدعا ترتيلا وتجويدا بل يمكن وصفه بأنه كان آية من آيات الله في كونه).

تكريم وأوسمة حصل عليها الشيخ المنشاوي

قرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي القرآن الكريم في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك في القدس، وزار عددا من الدول الإسلامية كالعراق وإندونيسيا وسوريا والكويت وليبيا وفلسطين.

وحصل الشيخ محمد صديق المنشاوى على أوسمة عدة من دول مختلفة، كإندونيسيا وسوريا ولبنان وباكستان.

وكان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينات من القرن العشرين مع القراء أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكرمته مصر في احتفال ليلة القدر عام 1992 ومنح لروحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

حياة عائلية

تزوج مرتين، الأولى أنجبت له 4 أولاد وابنتين، والثانية أنجب منها 5 أولاد و4 بنات، كما توفيت زوجته الثانية سنة 1968م، خلال تأديتهما فريضة الحج، ليبلغ عدد أبنائه من الزوجتين 15 ابنًا، منهم فاطمة وصلاح ومحمد نور وعمر، وله ابنة اسمها فردوس محمد صديق المنشاوي، والتي توفيت في 21 أبريل 2022.

زيارته للبلدان العربية والإسلامية

زار الشيخ المنشاوي العديد من البلاد العربية والإسلامية وحظي بتكريمات منها، حيث منحته إندونيسيا وساما رفيعًا في منتصف الخمسينيات كما حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من سوريا عام 1965م، وزار باكستان والأردن وليبيا والجزائر والكويت والعراق والسعودية وقد ترك الشيخ أكثر من مائة وخمسين تسجيلًا بإذاعة جمهورية مصر العربية والإذاعات الأخرى.

تأثره بالقراء الكبار

تأثر الشيخ صديق المنشاوي بكوكبة عظيمة من قراء القرآن الكريم، مثل منصور بدار، وعلي محمود، والشيخ محمد رفعت ومن وقف بعده في تلاوة آيات الذكر الحكيم مثل الشعشاعي الكبير وشعيشع والبنا وعبد العزيز علي فرج، والطوخي، والنقشبندي والفشني، وغيرهم من القراء الذين نالوا شهرة واسعة وحب الناس.

مطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته

وكان لـ«صوت السماء» محمد صديق المنشاوي، الذي جاب الأرض شرقًا وغربًا تأثيرًا في حياة مطربة أمريكية قررت دخول الإسلام بعد سماع صوته، الذي لمس قلبها، وهي جينيفر جراوت، والتي تحدثت في تصريحات سابقة عن تعلقها الشديد وتأثرها بالشيخ المنشاوي، وكيف كان سببًا في اعتناقها للدين الإسلامي، عندما سمعته لأول مرة وهو يرتل سورة القمر: «أحسست بارتجاف في جسدي لم أكن أعلم سببه، فقط شعرت بالدفء وظللت أكرر الآية القرآنية الذي كان يقرأها عدة مرات، بفضله دخلت الإسلام بفضل الخشوع وبكائه المنهمر».

وفاة الشيخ المنشاوي

أصيب بمرض دوالي المريء في عام 1966، ورغم مرضه فإنه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن عالمنا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 20 يونيو 1969 م.

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