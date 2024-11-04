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يخطف القلوب، طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن في تحدي القراءة العربي (فيديو)

الطالب الأزهري محمد
الطالب الأزهري محمد أحمد حسن
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نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، فيديو لقراءة مميزة تخطف القلوب من الطالب الأزهري محمد أحمد حسن، في الحفل الختامي للموسم الثامن من مسابقة تحدي القراءة العربي، التي أُقيمت بمدينة دبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء.

وكان الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف، بالصف الثاني الثانوي الأزهري، حصد المركز الثاني في الموسم الثامن من مسابقة «تحدي القراءة العربي»، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وذلك بعد منافسة قوية مع أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، مثّلوا أكثر من 229 ألف مؤسسة تعليمية حول العالم.

مسابقة «تحدي القراءة العربي» على مستوى الأزهر الشريف

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حصل الطالب عمر عبد اللطيف على المركز الأول في تصفيات مسابقة «تحدي القراءة العربي» على مستوى الأزهر الشريف، متفوقًا على أكثر من مليوني طالب وطالبة من مختلف المعاهد الأزهرية ليؤكد شغفه بالقراءة وسعيه المستمر نحو التميز، وهو ما أهّله للوصول إلى المراحل النهائية للمسابقة.

وكان الطالب "الأزهري" محمد أحمد حسن قد توج بطلًا لأصحاب الهمم في الموسم الثامن من تحدي القراءة العربي.

 مبادرة «تحدي القراءة العربي»

وتهدف مبادرة «تحدي القراءة العربي» إلى تشجيع الطلاب على القراءة، وتعزيز مهاراتهم في التفكير الإبداعي والتواصل، بما يساهم في بناء مستقبل معرفي أفضل للأجيال الصاعدة، من خلال تطوير قدراتهم على التحليل والنقد وتنمية وعيهم الثقافي. كما تسعى المبادرة إلى غرس حب التعلم واكتساب المعرفة المستدامة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات العربية وترسيخ مكانتها في مجالات العلوم والمعرفة.
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