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للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

ارتفاع معدل المواليد
ارتفاع معدل المواليد في كوريا الجنوبية

أعلنت  وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية في بيان صادر عنها اليوم  الأربعاء، أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية سجل في 2024 أول زيادة منذ 9 سنوات، مدفوعا بعدة عوامل منها ارتفاع معدلات الزواج.

ارتفاع معدل المواليد في كوريا الجنوبية 

وذكرت  الوكالة في بيانها الصادر اليوم  إن معدل الولادات تاثر بارتفاع معدلات الزواج بعد جائحة كورونا، وتطور المواقف تجاه الإنجاب والتغيرات الديموغرافية.

وبلغ عدد المواليد العام الماضي 238,300 طفل بزيادة بنسبة 3.6% عن أدنى مستوى بلغ 230 ألف طفل في عام 2023. وكان الرقم قد بدأ في الانخفاض منذ عام 2015، عندما بلغ 438,400 طفل.

 

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وارتفع معدل الخصوبة الإجمالي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها، للمرة الأولى منذ تسع سنوات أيضا، ليصل إلى 0.75 في عام 2024، ارتفاعا من 0.72 في عام 2023.

وتجاوز الرقم توقعات الحكومة السابقة البالغة 0.74، لكنه لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم.

كما أنه يظل أقل بكثير من مستوى الإحلال الذي يبلغ 2.1 ولادة لكل امرأة، وهو المستوى المطلوب للحفاظ على استقرار تعداد السكان دون هجرة. وتهدف الحكومة إلى رفع المعدل إلى 1 بحلول عام 2030.

وصرحت المسؤولة في مكتب الإحصاء الكوري، بارك هيون-جونغ، في مؤتمر صحفي: "استمر الاتجاه الصعودي للزيجات الذي بدأ بعد جائحة كوفيد-19". وأشارت إلى أن عدد الزيجات في عام 2024 سيكون الأعلى منذ عام 1996.

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