الأربعاء 26 فبراير 2025
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جامعة الإسماعيلية الأهلية تطلق مسابقة Hult Prize لدعم ريادة الأعمال

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

تستعد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لإطلاق فعاليات مسابقة Hult Prize، حيث يشارك الطلاب في عرض أفكارهم الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة، في خطوة تنافسية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

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الرعاة المشرفون على المسابقة 

تقام المسابقة  تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، و بإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد مجدي، منسق صندوق ريادة الأعمال بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة أفنان بركات. 

 

  تأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة على دعم الابتكار وتعزيز المشاريع الطلابية ذات التأثير المجتمعي، انطلاقًا من دورها في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة. 

 

لجنة التحكيم في المسابقة 

يشارك في لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور أحمد مجدي، منسق الصندوق، والدكتور تامر حسنين، د. تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، والدكتورة أفنان بركات، مدير مركز ريادة الاعمال والابتكار، ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث سيعملون على تقييم الأفكار المطروحة وفقًا لمعايير الإبداع، والأثر المجتمعي، والاستدامة، لاختيار الفريق الفائز الذي سيمثل الجامعة في المراحل الإقليمية والدولية للمسابقة. 
 

وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة نحو المنافسة على فرصة الحصول على تمويل يصل إلى مليون دولار، لدعم تنفيذ المشروع الفائز وتحويله إلى واقع ملموس يسهم في حل التحديات العالمية. 

 

تمثل مسابقة Hult Prize فرصة ذهبية للطلاب الطموحين لإظهار قدراتهم في مجال ريادة الأعمال المجتمعية، حيث تسهم في تعزيز التفكير الابتكاري لديهم وتشجيعهم على تقديم حلول عملية وفعالة للمشكلات المجتمعية، بما يعكس رؤية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ومؤثرة.

 

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