مركز التطوير المهني بجامعة القناة يعلن عن حصاد 2024

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن المركز الجامعي للتطوير المهني، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نجح في تنظيم 103 دورات تدريبية و30 ورشة عمل خلال عام 2024، استفاد منها 4239 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.



زيادة قدرة الطلاب التنافسية

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس، بالدور الحيوي الذي يلعبه المركز في تعزيز المهارات المهنية للطلاب وزيادة قدرتهم التنافسية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المركز يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.

جانب من الدورات،فيتو

وأضاف نائب رئيس جامعة القناة، أن المركز لا يقتصر على تقديم خدمات تدريبية فحسب، بل يسعى أيضًا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، مع التركيز على تنمية المهارات الوظيفية وتعزيز جاهزية الطلاب للانخراط في سوق العمل.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، عن تفاصيل الإحصائيات المرتبطة بالدورات التدريبية وورش العمل التي نظمها المركز.

وأوضح "عبد الجواد" أن الدورات التدريبية شملت مجالات متنوعة مثل مهارات التوظيف، التسويق الرقمي، خدمة العملاء، المبيعات، إدارة المشروعات، والجودة والصحة والسلامة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات 2667 طالبًا وطالبة يمثلون 14 كلية.

جاءت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مقدمة المستفيدين بواقع 732 طالبًا وطالبة، تلتها كلية التجارة بعدد 667 مستفيدًا، ثم كلية الزراعة بـ523 مستفيدًا. كما استفاد من البرامج التدريبية طلاب كلية الألسن، التربية، السياحة والفنادق، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، مع توفير شهادات معتمدة للملتحقين بالدورات التدريبية.

وعلى صعيد ورش العمل، التي تضمنت موضوعات مثل كتابة السيرة الذاتية، مهارات المقابلات الشخصية، وأساليب البحث عن وظيفة، أشار مدير المركز إلى أنها استهدفت 1572 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأكد دكتور محمد عبد الجواد أن جميع البرامج والخدمات التي يقدمها المركز مجانية بالكامل ويتم تنظيمها بواسطة خبراء متخصصين في مختلف المجالات.

واختتمت إدارة المركز دعوتها لطلاب وخريجي الجامعة بزيارة المركز للاستفادة من خدماته المتميزة التي تسهم في تأهيلهم لسوق العمل والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة للمجتمع.

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