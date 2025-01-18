السبت 18 يناير 2025
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رئيس جامعة القناة يشيد بمركز مصر لريادة الأعمال

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المحوري الذي يلعبه مركز مصر لريادة الأعمال التابع لمعهد الحوكمة في دعم وتعزيز ريادة الأعمال على مختلف المستويات، مشيدًا بالجهود الكبيرة  التي يبذلها المركز في هذا المجال. 

رئيس جامعة القناة يتابع أعمال سير الامتحانات بكلية التمريض (صور)

رئيس جامعة القناة يتابع سير الامتحانات بكلية التربية (صور)

حصول أستاذة بجامعة القناة على شهادة جامعة ميسورى الأمريكية 

ومن جهة أخرى هنأ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أفنان بركات، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة قناة السويس، بمناسبة حصولها على الشهادة الدولية من إدارة مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

وأشاد بدور المركز الريادي في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مكانة الجامعة في مجال ريادة الأعمال محليًا ودوليًا.

 

إشادة بدعم الدكتور ناصر مندور 

من جانبها، أعربت الدكتورة أفنان بركات الأستاذة في جامعة قناة السويس، عن بالغ شكرها وتقديرها للدكتور ناصر مندور والدكتور محمد سعد زغلول على دعمهما المستمر للمركز وتوجيهاتهما التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس رؤية الجامعة في ترسيخ ريادة الأعمال كجزء من خطتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة.

 

برنامج الشهادة الدولية لبناء القدرات 

وكان مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار قد أُعلن عن حصول الدكتور أفنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال في جامعة قناة السويس على الشهادة الدولية ضمن الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "الشهادة الدولية لبناء قدرات مديري وفرق عمل حاضنات ومراكز ريادة الأعمال. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

يهدف برنامج مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى تعزيز قدرات مديري الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال في مصر من خلال التعرف على أحدث الأساليب الإدارية والمالية والاستراتيجية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

 

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جامعة قناة السويس جامعة القناة الدكتور ناصر مندور مركز مصر لريادة الأعمال ريادة الاعمال رئيس جامعة قناة السويس

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رئيس جامعة القناة يتابع أعمال سير الامتحانات بكلية التمريض (صور)
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