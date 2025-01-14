رئيس جامعة القناة يتابع سير الامتحانات بكلية التربية (صور)

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان كلية التربية، في إطار حرص الجامعة على انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مريحة للطلاب.



استعراض سير العملية الامتحانية

وكان في استقبال رئيس جامعة القناة، الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، والدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث استعرضوا سير الامتحانات والتدابير المتخذة لضمان حسن سير العملية.

تنظيم دقيق للامتحانات

وخلال جولته، أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة إلى التنظيم الدقيق للامتحانات واهتمام الكلية بتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن بيئة امتحانية مناسبة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب ومتابعة أدائهم عن قرب، لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

عدد الطلاب الممتحنين بكلية التربية

وأوضح الدكتور مدحت صالح أن الامتحانات للفرقة الثالثة تُجرى بنظام الفصل الدراسي لجميع الشعب، ويبلغ عدد الطلاب الممتحنين اليوم 985 طالبًا وطالبة موزعين على 35 لجنة امتحانية.

وأضاف أن طلاب المستويين الأول والثاني بنظام الساعات المعتمدة قد أدوا امتحاناتهم صباح اليوم، حيث بلغ عددهم 1450 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 46 لجنة امتحانية.

تخصيص لجنتين للحالات الخاصة

من جانبها، أشارت الدكتورة نهى العاصي إلى أن كلية التربية بجامعة القناة خصصت لجنتين خاصتين لتوفير العناية اللازمة لبعض الحالات الخاصة، مؤكدة أن الكلية تسعى جاهدة لتلبية احتياجات جميع الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتورة نهى العاصي أن حصيلة التصحيح الإلكتروني حتى الآن بلغت 20 ألف ورقة امتحانية، وفقًا لإحصائيات وحدة القياس والتقويم بالكلية، مشيرًا إلى أن الكلية تضم أكثر من 4400 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في جميع الشعب، والتي ستستمر حتى 24 يناير الجاري.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام جامعة قناة السويس بتقديم تجربة تعليمية متميزة، مع الحرص على توفير كافة السبل التي تضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

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