الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مي عمر عن "إش إش": عالم الراقصات صعب بالنسبة إلي وسعيدة بأن المسلسل من توقيع زوجي

مي عمر في مسلسل إش
مي عمر في مسلسل إش إش، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، عبرت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بالمشاركة  في دراما رمضان 2025، متمنية أن ينال مسلسل “إش إش” إعجاب الجمهور بين الأعمال الدرامية في الشهر الكريم.


مسلس إش إش

وقالت مي عمر، إنها وقعت في غرام شخصية “شروق”، التي تؤديها في  مسلسل“إش إش”، من أول نظرة وقراءة في الورق، وتعاطفت معها، لافتة إلى أنها سعيدة بأن المسلسل من توقيع زوجها المخرج محمد سامي.
 

وأضافت   في تصريح لـ “الراي” الكويتية، أنها تقدم دور راقصة للمرة الأولى في مشوارها الفني، ووصفتها بالشخصية الصعبة.

مي عمر تكشف تفاصيل دورها في مسلسل إش إش

وتابعت: “عالم الراقصات عالم جديد بالنسبة إليّ، ويحمل الكثير من الخفايا والأسرار ونحاول تسليط الضوء عليها من خلال حلقات (إش إش) ونعبّر عن أحلام وطموحات ومشاكل الذين يعيشون في المناطق الشعبية الذين يحتاجون أن نكون لسان حالهم وندعمهم، وهذا هو دور الفن”.

وعن طبيعة الشخصية، قالت الفنانة مي عمر: “أقدم دور (شروق)، وهي بنت تعيش في حي شعبي تضطرها الظروف لكي تعمل راقصة، وفي الوقت نفسه ترفض هذا العالم، وتحاول تطوير حياتها والابتعاد عن حياة الراقصات، لكن الظروف أكبر منها وتجبرها على القيام بأعمال وتصرفات ترفضها”.

وأشارت إلى أن “المسلسل يضم مباراة تمثيلية، ويجمع عددًا كبيرًا من النجوم، واستمتعت بالعمل معهم، إضافة إلى أن العمل يضم العديد من المشاهد الصعبة التي أرهقتني، ولعل أصعب هذه المشاهد التي جمعتني مع الفنان ماجد المصري”.

 

ابطال مسلسل إش إش

مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر والمصري،هالة صدقي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، إدوارد، دينا، عصام السقا، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.

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