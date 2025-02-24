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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تفاجئ زوجها في كواليس سيد الناس

محمد سامي ومي عمر،
محمد سامي ومي عمر، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، فاجأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بزيارتها للوكيشن تصوير سيد الناس والذي يقدمه الفنان عمرو سعد في رمضان 2025.

 

مي عمر في كواليس مسلسل سيد الناس 

ونشر محمد سامي صورة برفقة زوجته مي عمر في كواليس تصوير مسلسل سيد الناس وذلك عبر إنستجرام.

وعلق “سامي” علي الصورة قائلا: "إش إش جت تنورنا في سيد الناس".

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد، حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

 

 

 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قد قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا.

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مي عمر في كواليس مسلسل سيد الناس كواليس مسلسل سيد الناس سيد الناس مسلسل سيد الناس الفنانة مي عمر المخرج محمد سامي

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