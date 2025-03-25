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دين ودنيا

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

القارئ الشيخ محمود
القارئ الشيخ محمود الحسيني، فيتو

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ محمود الحسيني، ما تيسر من سورة البقرة.

 

سورة البقرة

قال تعالى: «أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76)  أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78)».

تفسير الشعراوي لبعض آيات سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إذن فالعلة في أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة، إنما جاءت في آخر القصة، في قوله تعالى: «فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ یُحۡیِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَیُرِیكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ».

 

حكمة النظم القرآني

وأوضح الشعراوي أن الأمر تسبقه علته، فهنا تأتي حكمة النظم القرآني، لأن المستقبِل لأوامر الله، يجب أن يستقبل الأمر من الله بدون أن يسأله عن علة الأمر، لكن الأمر من المساوي هو الذي يُسأل عن علته، لأنه لا تميز مساوٍ على مساوٍ حتى يكون طائعًا له، كأمر الوالد لولده، وأمر الطبيب لمريضه، وأمر المعلم لتلميذه، فمن الجائز أنه لا يدرك العلة الآن.

 

وتابع الشعراوي: فالذي يقدم العلة على الأمر هو المساوي، أما غير المساوي فلا يقدم العلة على الأمر، فالأمر أولا ثم تأتي العلة بعد ذلك، وإلا فلو أقبل كل مُكلَّف من الله على علة الأمر لاستوى مع من لم يؤمن بالله، فعلة كل أمر من الله هي الإيمان بالله، ولذلك فكل تكليف يجيء مثل قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»، فعلة الحكم أنك آمنت بالله، وما دمت قد آمنت بالله فأتمنه على حركة حياتك، فما يأمرك به فافعله.

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القرآن النبي صلى الله عليه وسلم دولة التلاوة المصرية القارئ الشيخ محمود الحسيني الشيخ محمود الحسيني محمود الحسينى سورة البقرة تفسير الشعراوي الشعراوي

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