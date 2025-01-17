الشعراوي يوضح معنى «فارض» و«عوان» في وصف بقرة بني إسرائيل (فيديو)

قصة بني إسرائيل، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل وسؤالهم عن مواصفاتها، موضحًا معنى فارض وعوان في الآية الكريمة رقم 68.

سورة البقرة الآية 68

قال تعالى: «قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ».

سورة البقرة الآية 68



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 68 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم، لم يقولوا ادع لنا ربنا، بل قالوا ادع لنا ربك، وكأنه رب موسى وحده. ولقد تكررت هذه الطريقة في كلام بني إسرائيل عدة مرات، حتى إنهم قالوا كما يروي لنا القرآن الكريم: {فاذهب أَنتَ وَرَبُّكَ فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24].

حوار بني إسرائيل مع موسى

وأكمل الشيخ الشعراوي: ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة، يوجهون السؤال لموسى فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى، فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهي المسألة يوجهون سؤالا آخر، فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب، ويؤدي الجواب إلى سؤال في غير محله منهم، ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب الجدل، بأن يعطيهم أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط.



وأضاف الشعراوي: فكأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. نأتي إلى أسئلة بني إسرائيل، يقول الحق سبحانه وتعالى: {قَالُواْ ادع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ}. سؤال لا معنى له ولا محل. لأن الله تبارك وتعالى قال لهم إنها بقرة، ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل للسؤال، فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ}.



معنى فارض

واستطرد الشعراوي: الفارض في اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة، ولكن ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هي للبن وللإنجاب، وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها في اتساع، أي أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد، وعندما يكون بطن البقرة واسعًا يعرف أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا، وكلمة (بكر) لها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل.



معنى عوان

واختتم الشعراوي: ومنها أنها بكر ولدت مرة واحدة، ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة السن، وقوله تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذلك}، يعني وسط بين هذه الأوصاف كلها، الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول: {فافعلوا مَا تُؤْمَرونَ}، يعني كفاكم مجادلة ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة، ولكنهم لم يسكنوا أنهم يريدون أن يحاوروا، ولذلك غيروا صيغة السؤال.

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