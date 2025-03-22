السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تلاوة خاشعة من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

القارئ الشيخ محمود
القارئ الشيخ محمود الحسيني، فيتو

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ محمود الحسيني، ما تيسر من سورة البقرة.

 

سورة البقرة

قال تعالى: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (86)».

تفسير الشعراوي للآية 90 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية: ما هو سبب كفرهم؟ ألا وهو البغي، إذن فما معنى البغي؟ البغي هو تجاوز الحد، فمعنى تجاوز الحد أي كل شيء له حد من عند الله، وحدود الله مرة تكون أوامر ومرة تكون نواهي، ففي الأوامر يقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها»، لكن في النواهي يقول عز وجل: «تلك حدود الله فلا تقربوها».

 

وأكمل الشيخ الشعراوي: فقال الله في النهي لا تقربوها أي لا تقتربوا منها، فضرب الشيخ مثالا بالمكان الذي يباع فيه الخمر، فامتثالا لأمر الله تعالى لا نقترب من هذه الأماكن، فحتى لو لم تشربها فيمكن للشيطان أن يوسوس لك فيها.

 

الرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله

وأضاف الشعراوي: (بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)، إذن فالرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله يختص به من يشاء، وكل شيء من مقومات حياتنا من اختصاص الله، فالله حين يطلق أيدينا كبشر لفعل شيء، فهو الذي يملكنا الأسباب لهذا الفعل، بدليل أنها ليست ذاتية في الإنسان، ويمكن أن يُذهبها الله من الإنسان.

وأردف الشعراوي: فالذي تزهو به هو الأمر الذاتي الذي لا يفارقك، ولكن حتى إذا بلغت قمة الكمالات البشرية، إياك أن تغتر بهذا، لأنها ليست ذاتية، فيأتي شخص لينتصر في بطولة معينة، فيغتر حتر يأتي شخص آخر ليأخذها منه، فعندما يرى الشخص نفسه في قمة الكمال يعرف أنه متغير، وما دام متغيرا فإذا بلغ النهاية في الكمال إياك أن تقول بلغت النهاية في الكمال، لأنك مغير، وإذا بلغت النهاية في الكمال وأنت متغير، فلا تغير إلا أن تنقص عن الكمال، فلابد دائما للإنسان أن يقول (الكمال لله وحده)، فيحفظ كماله بهذه الجملة.

105 أعوام على ميلاد الصوت الباكي.. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.. رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.. مواقفه مع عبد الناصر.. ومطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته (فيديو)

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

الشيخ مصطفى إسماعيل سلطان القلوب وقارئ الملوك والرؤساء.. صدفة تقوده للانطلاق للعالمية.. سر زيارته للقدس.. وكبار القراء يكشفون لـ “فيتو" سبب تفرده في تلاوة القرآن

ترك 1300 تلاوة مسجلة..خريطة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى الـ46 للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

يخطف القلوب، طالب أزهري يبدع في تلاوة القرآن في تحدي القراءة العربي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سورة البقرة القارئ الشيخ محمود الحسيني القرآن النبي صلى الله عليه وسلم دولة التلاوة المصرية الشيخ محمود الحسيني محمود الحسينى تفسير الشعراوي الشعراوي

مواد متعلقة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

ترك 1300 تلاوة مسجلة..خريطة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى الـ46 للقاريء الشيخ مصطفى إسماعيل

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه الجن بيتسلسل في رمضان؟! وليه ربنا خلقه رغم إنه بيأذي الإنسان؟!، علي جمعة يجيب

ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟، إجابة حاسمة من علي جمعة

طالب يسأل: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟ وعلي جمعة: "العيال الصغيرة" موجودة

المزيد
الجريدة الرسمية