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رياضة

الخطيب يتوج بجائزة التميز الرياضي كأفضل رئيس نادٍ

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

حرصت نقابة المهن الرياضية على تكريم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومنحه جائزة الكنانة للتميز الرياضي بوصفه أفضل رئيس نادٍ. 

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وتسلم الجائزة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب. كما حصل الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، على جائزة أفضل مدير تنفيذي.

أقيمت الاحتفالية في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور نبيل نوفل نقيب المهن الرياضية، والدكتور عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة، والدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس العام للنقابة، وعدد من النجوم، بطل العالم في الخماسي الحديث، وأبطال مصر في رفع الأثقال البارالمبية، والعديد من الوزراء السابقين ومسؤولي الرياضة وأساتذة الجامعات.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره حرس الحدود غدا الأربعاء  على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويغيب عن الأهلي غدا أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفى مخلوف وعمر الساعي. 

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الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب نقابة المهن الرياضية

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