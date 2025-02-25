أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة تخسر 8 مليارات جنيه، انخفاض أسعار الكتاكيت والدواجن البيضاء،تراجع الذهب والدولار بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



البتلو يتراجع 13.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 416.3 جنيه، بانخفاض 6.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.5 جنيه، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 8 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 409.2 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 13.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 379 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356.6 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.3 جنيه في الأسواق، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

وزير الاتصالات يفتتح ورشة عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات" والتى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي ورشة العمل بهدف تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، والاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقى فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى وذلك حتى تقوم القطاعات الحكومية المختلفة بتحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعى بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع. وذلك بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، وشركات محلية وعالمية رائدة فى مجال التكنولوجيات الرقمية.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعى لايقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة لما لها من آثر تنموى ايجابى فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعى منذ عام 2019 عندما بدأت هذه التقنيات فى شغل مكانة خاصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى.

موضحا أنه تم البدء أولا بتشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى عنيت بالتركيز على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارت فى مختلف مجالات الذكاء الاصطناعى.

أضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى هدف إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموى، مشيرا الى تنفيذ المركز لمشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة فى عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الزراعة والعدل والتربية والتعليم، مؤكدا نجاح المركز فى تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%.

اضاف أن المحور الثالث للاستراتيجة هدف إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الاقليمى والدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ والمحور الرابع هدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة فى الخدمات الحكومية، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر فى مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعى بنحو 50 مركزا.

الفانوس 2400 جنيه والمدفع النحاس بـ3600، أسعار ديكورات شهر رمضان بالأسواق



مع قرب شهر رمضان المبارك، تفضل السيدات شراء التصميمات المختلفة من قطع الديكور المعبرة عن الشهر الكريم، ومن بينها الفوانيس وحوامل المصاحف والمفارش وغيرها وعربات الأكلات الشعبية.



وتستعرض «فيتو» أسعار الفوانيس وعدد من قطع ديكور رمضان 2025 في المحال التجارية، في السطور الآتية:

تراوح سعر صندوق رمضان هدية من 400 إلى 500 جنيه، ويحتوي الصندوق على مصحف مقاس 14*21 سم، مصلية قطيفة، نوت بوك 30 يومًا، كتيب أذكار الصباح والمساء، كوستر، بوك مارك، سبحة إلكترونية، كارت الإهداء، بلانر حائط، بوستر حائط، كارت العيدية.

أسعار ديكورات رمضان 2025

بلغ سعر عياشة بزخرفة رمضانية نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر علبة مناديل زينة رمضان نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر دلاية رمضان كريم نحو 47 جنيهًا.

بلغ سعر عروسة بوجي وطمطم مقاس 55 سم نحو 320 جنيهًا.

بلغ سعر قلادة فانوس زينة رمضان نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زينة رمضان هلال ونجمة نحو 88 جنيهًا.

بلغ سعر زينة خشبية كبيرة تعلق على الحائط نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر خدادية خيامية لزينة رمضان نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر طقم رمضان مفرش طاولة و2 غطاء وسادة نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر عروسة طمطم قماش بحشو فايبر مقاس 40 سم نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر مفرش بتصميم خيامية 1.5* 2متر نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر دلاية كورشيه رمضان نحو 450 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار، حالة من التراجع بنحو 3 قروش بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.



وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين حوالي 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الإسكندرية حوالي 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

تراجع كبير في أسعار الذهب مساء اليوم

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا بجميع الأعيرة بنحو 45 جنيها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 داخل الأسواق.



سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيها "بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيها ”للبيع".

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3535 جنيها “للبيع”.

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

أسعار الكتكوت عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، انخفاضًا ملحوظا، في بورصة الدواجن، فضلًا عن انخفاضها في الشركات.

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 44 إلى 48 جنيهًا، انخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 30 و30.5 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 68 جنيهًا.

انخفاض اسعار الدواجن البيضاء



سعر الفراخ اليوم ، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 101.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.



وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.



وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.





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