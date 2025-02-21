أسعار الفوانيس في الإسكندرية.. تبدأ من 30 جنيها وتصل إلى 500.. تزيين “بوكس رمضان” بعبارات رومانسية.. وإقبال كثيف على الزينة وأكواب بوجي وطمطم (فيديو وصور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزين شوارع الإسكندرية بالأضواء والفوانيس التي تضفي على المدينة أجواءً روحانية مميزة. وكعادة كل عام، يتنافس صناع الفوانيس والتجار في تقديم أحدث الأشكال والتصاميم التي تناسب جميع الأذواق، حيث لم يعد الفانوس مجرد زينة رمضانية تقليدية، بل أصبح وسيلة للتعبير عن المشاعر وتبادل الهدايا بين المرتبطين والأصدقاء والأهل.

أسعار الفوانيس في الإسكندرية: تفاوت بين الفخامة والبساطة

تشهد الأسواق في الاسكندرية تنوعًا واسعًا في أسعار الفوانيس، والتي تختلف حسب الخامة والتصميم والحجم. تبدأ الأسعار من 30 جنيهًا للفوانيس الصغيرة المصنوعة من البلاستيك، وتصل إلى أكثر من 500 جنيه للفوانيس الخشبية أو النحاسية المزخرفة التي تعتمد على الحرف اليدوية.

كما تحظى الفوانيس الخشبية المصنوعة حسب الطلب بشعبية كبيرة، حيث يمكن حفر أسماء الأشخاص عليها لتكون هدية مميزة تدوم لسنوات.

يقول "عم حسن"، أحد بائعي الفوانيس في شارع خالد بن الوليد:

“السنة دي الفوانيس مش مجرد زينة، بقت هدية أساسية بين الأحباب. الناس بتيجي تدور على حاجة مختلفة زي الفوانيس اللي عليها أسامي أو عبارات رومانسية”.

هدايا رمضانية تعزز الروابط بين الأحباء

لم تعد هدايا رمضان تقتصر على الفوانيس فقط، بل امتدت لتشمل باقات متميزة من الهدايا التي تجمع بين الذكريات والاحتفال بالشهر الكريم. ومن بين أكثر الهدايا انتشارًا هذا العام:

بوكسات رمضانية مزينة بعبارات رومانسية

تنتشر في الأسواق "بوكسات رمضان" التي تحمل عبارات مثل “كل رمضان وإحنا سوا”، والتي تُزين برسومات مستوحاة من الشخصيات الكرتونية المحبوبة مثل “بوجي وطمطم”. وتتنوع محتويات هذه الصناديق بين الحلويات الشرقية، والمسابح، والميداليات، وأفرع الزينة.

مجّات رمضان بألوان مبهجة

تحتل المجّات (الأكواب) المزخرفة برسومات رمضانية مكانة خاصة في قائمة الهدايا، حيث تتوفر بأشكال متعددة، منها المطبوع عليها صور “بوجي وطمطم”، أو فوانيس صغيرة، أو نقوش إسلامية. تتراوح أسعار المجّات بين 50 إلى 150 جنيهًا حسب التصميم والخامة.

مفارش رمضان وغطاء الوسائد المزخرف

تنتشر في المحلات أيضًا مفارش الطاولات وغطاء الوسائد التي تحمل نقوشًا رمضانية وألوانًا زاهية تضفي روح رمضان على المنزل. يتراوح سعر المفرش ما بين 100 إلى 300 جنيه، بينما تباع الوسائد المزينة برسومات رمضانية بأسعار تبدأ من 80 جنيهًا.

أفرع الزينة المضيئة بالأسماء

تعد أفرع الإضاءة المزخرفة بالأسماء واحدة من الهدايا الفريدة التي تحظى بإقبال كبير، حيث يمكن طلب تصميم خاص يحمل اسم الشريك أو العائلة، مما يجعلها هدية شخصية ذات طابع خاص.

فوانيس خشبية حسب الطلب

تعد الفوانيس الخشبية المنحوتة بالليزر واحدة من الهدايا المميزة لهذا العام، حيث يمكن كتابة اسم الشريك أو أي عبارة خاصة تعبر عن المشاعر الدافئة بين الأحباب. تتراوح أسعار هذه الفوانيس بين 150 إلى 500 جنيه، حسب الحجم والتصميم.

الهدايا للأطفال: لمسة من البهجة الرمضانية

لم ينسَ صناع الهدايا الأطفال في سباق الهدايا الرمضانية، حيث تم تصميم مصليات خاصة لهم بأشكال كرتونية محببة، مثل شخصيات الرسوم المتحركة التي يفضلونها، إضافة إلى سجادات صلاة صغيرة تناسب أعمارهم وتساعدهم على التأقلم مع أجواء رمضان الروحانية.

تقول "أميرة"، صاحبة متجر للهدايا الرمضانية في منطقة محطة الرمل:

“الأطفال بقوا جزء أساسي من موسم رمضان، وعشان كده بدأنا نوفر لهم حاجات تناسب سنهم زي سجادات الصلاة الكرتونية، عشان يحبوا الصلاة من صغرهم”.

إقبال كبير على شراء الهدايا الرمضانية

مع حلول شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء هذه الهدايا من الأسواق التقليدية والمحلات الكبرى، بالإضافة إلى الطلبات عبر الإنترنت التي أصبحت خيارًا مفضلًا للكثيرين، خاصة مع إمكانية تخصيص التصميمات وإضافة الأسماء والعبارات الخاصة.

وتضيف "منة"، إحدى المتسوقات في المنشية: “كل سنة كنت بجيب فانوس لخطيبي، لكن السنة دي لقيت أفكار جديدة زي البوكسات والمجّات وعجبتني جدًا، خصوصًا إن فيها لمسة شخصية أكتر”.

في النهاية، يظل رمضان شهر المحبة والمودة، وتعكس الهدايا الرمضانية حرص الأحباب على تبادل التهاني وإضفاء أجواء من الفرح والبهجة على ليالي الشهر الكريم.

الهدايا اليدوية.. لمسة خاصة تحمل روح رمضان

في ظل تزايد الإقبال على الهدايا الرمضانية، يفضل البعض الهدايا اليدوية المصنوعة بحب وإتقان، والتي تضيف طابعًا شخصيًا مميزًا على الاحتفال بالشهر الكريم. وتعد المشغولات اليدوية مثل الفوانيس الخشبية المحفورة يدويًا، والميداليات المصنوعة من النحاس، واللوحات المزينة بالخط العربي، من بين أكثر الهدايا رواجًا هذا العام.

يقول "ياسر"، صاحب ورشة مشغولات يدوية في بحري: “الهدايا اللي بتتعمل بإيدينا عليها طلب كبير، الناس بتحب الحاجة اللي فيها تفاصيل شخصية، زي اسم الشخص أو كلمة خاصة بينهم، عشان كده بنعمل فوانيس وميداليات بأسماء الأحباب، وده بيخلي الهدية ليها قيمة أكبر”.

وبالإضافة إلى ذلك، تزدهر صناعة الديكورات الرمضانية اليدوية، مثل أفرع الزينة المصنوعة من الخشب أو القماش، والتي تحمل عبارات مثل "رمضان كريم" أو "نور رمضان". وتتميز هذه الهدايا بقدرتها على نشر الأجواء الرمضانية داخل المنازل بطريقة مبهجة ودافئة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين هذا العام.

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