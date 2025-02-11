الفانوس الصاج بين الأصالة والروحانية والشعبية.. يتميز بمظهره الفريد وزخارفه الإسلامية.. الزجاج الملون يزيده جمالًا وبهاء.. تشتهر به القاهرة التاريخية.. وورش تصنيعه تجذب الزوار لمنطقة المعز (فيديو)

تتميز أجواء شهر رمضان في مصر بتقاليد ومظاهر شعبية تزخر بالروحانيات، ومن أبرز هذه المظاهر التي لا تخلو منها أي زاوية في البلاد هو فانوس رمضان، ذلك الرمز التاريخي الذي بات مرتبطًا بكل بيت مصري، لتزين به المنازل والشوارع، ويضفي سحرًا خاصًا على ليالي الشهر الفضيل. ومع حلول كل رمضان، تتجدد عادة شراء الفوانيس وتزيين الشوارع بها، ليكون فانوس رمضان واحدًا من أكثر رموز الاحتفال شهرة.

أشهر بائع فوانيس صاج

بشارع الصندقية بمنطقة الحسين يجلس عصام ويزين الشارع بفوانيس رمضان الصاج المصرية وبأسعار تنافسية، تدخل الشارع فتجد نفسك داخل آلة زمن قد حدفتك بعيدا عن زمننا الحالي، وتشعر بروحانيات الشهر الكريم، لذلك يعد أبو عصام مزارا جاذبا للأجانب للعرب والمصريين ليس فقط لشراء فانوس صاج مصري ولكن للشعور بقدوم شهر رمضان وأجواء رمضان التي فقدناها.

ويقول عصام: أنا أرسل هذه الفوانيس لكل أرجاء الوطن العربي لأن الفانوس الصاج له شعور خاص عندما تشاهده تدخل في أجواء رمضانية وتستعيد ذكريات الطفولة على الفور.

تعرف على الفوانيس الأصيلة بشارع المعز

وفي قلب القاهرة التاريخية، وتحديدًا في منطقة المعز، ينتشر هذا الفن الشعبي بشكل لافت، حيث تتنوع الفوانيس الصاج المصرية التي تتزين بزجاج ملون وتكتسي بزخارف إسلامية رائعة.

ولقد أصبحت هذه الفوانيس جزءًا لا يتجزأ من هذه المنطقة العريقة، التي تجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، الذين يأتون للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، ولا سيما من خلال التمتع بمشاهدة الفوانيس التي تباع في ورش صغيرة حول المعز.

الفانوس الصاج المصري يمثل أحد أعرق أنواع الفوانيس التي حافظت على رونقها وأصالتها طوال السنوات.

يتم تصنيعه في ورش صغيرة تملأ الشوارع الضيقة، وتشتهر هذه الورش بصناعة الفوانيس الفاخرة ذات الجودة العالية.

ويتميز الفانوس الصاج بمظهره الفريد، حيث يتم تزيينه بزجاج ملون يشع بألوان دافئة تتناسب مع أجواء رمضان، كما تزينه زخارف إسلامية متقنة تزيده جمالًا وبهاء.

وتتراوح الأحجام من الفوانيس الصغيرة بحجم الميدالية إلى الفوانيس العملاقة التي تُستخدم لتزيين الشوارع والمساجد، لتملأ الأجواء بالأنوار وتبث فيها روحًا من البهجة.

ولعل أهم ما يميز هذا الفانوس هو جودة الصناعة التي تضمن صناعته في ورش مصرية متخصصة، مما يضمن له عمرًا طويلًا وقوة تحمله لظروف الطقس المختلفة.

ومع أن الفوانيس قد تختلف في أشكالها وأحجامها، إلا أن الفانوس الصاج يظل الأكثر روحانية وشعبية بين المصريين، وذلك بفضل جماله وقدرته على الحفاظ على التراث المصري.

هذا التراث الذي يختلط فيه العراقة والإبداع اليدوي الذي يعكس روح العمل المصري الحرفي.

أسعار الفوانيس الصاج

ومع قدوم شهر رمضان هذا العام، بدأ سعر الفانوس الصاج في المعز من 65 جنيهًا بالنسبة للحجم المتوسط، بينما يصل سعر الفانوس الكبير إلى 220 جنيهًا، ويعتبر هذا السعر معقولًا بالنسبة لما يتمتع به الفانوس من جودة وحرفية.

إن الفانوس الصاج لم يعد مجرد زينة نعلقها في بيوتنا، بل أصبح قطعة فنية تعكس إرثًا تاريخيًا، وتعزز من الروحانية التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. وبالتأكيد، فإن زيارتك لمنطقة المعز في رمضان ستكون بمثابة رحلة عبر الزمن، حيث ستجد الفوانيس التي تزين الشوارع وتضفي على المدينة رونقًا خاصًا، لا سيما مع إضاءة الفوانيس التي تمتد من زقاق إلى آخر، وتجعل من كل زاوية لوحة فنية تتناغم مع الأجواء الرمضانية.

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