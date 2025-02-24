الإثنين 24 فبراير 2025
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أغلى لفة قمر الدين بـ125 جنيهًا.. أسعار الياميش في رمضان 2025.. الزبيب المصري الجولدن وزن 250 جرامًا يسجل نحو 50 جنيهًا

اسعار الياميش في
اسعار الياميش في رمضان 2025

 أسعار الياميش في رمضان 2025، سجلت  أسعار ياميش رمضان 2025 في المحال التجارية تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أتاحت المحال التجارية عبوات الياميش بأوزان متعددة.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

 أسعار الياميش في رمضان 2025

وتستعرض «فيتو» أسعار الياميش في رمضان 2025، بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية، والتي جاءت كالأتي:

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025

  • بلغ سعر زبيب مصري جولدن وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر تمر هندي وزن 300 جرام من 38 جنيهًا إلى 41 جنيهًا.
  • بلغ سعر تمر هندي وزن 400 جرام نحو 65 جنيهًا.
  • بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 105 جنيهات.
  • تراوح سعر كاجو وزن 150 جرامًا من 105 إلى 115 جنيها.
  • بلغ سعر بندق حصى وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.
<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

سعر ياميش رمضان 2025

  1. بلغ سعر لوز حصى وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا.
  2. بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا نحو 80 جنيهًا.
  3. بلغ سعر عين جمل حصى وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا.
  4. بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا نحو 80 جنيهًا.
  5. بلغ سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 55 جنيهًا.
  6. بلغ سعر تين مجفف وزن 300 جرام نحو 85 جنيهًا.
<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الياميش في رمضان 2025

  • بلغ سعر عجوة وزن 800 جرام نحو 54 جنيهًا.
  • بلغ سعر مشمشية وزن 200 جرام نحو 63.5 جنيه.
  • بلغ سعر سوداني حلواني ني وزن 200 جرام نحو 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر فستق وزن 150 جرامًا نحو 125 جنيهًا.
<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

سعر ياميش رمضان 2025

  • بلغ سعر بندق مقشر وزن 200 جرام نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر لوز مقشر ني وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.
  • بلغ سعر كاجو محمص وزن 200 جرام نحو 165 جنيهًا.
  • بلغ سعر قراصية بدون نواة وزن 200 جرام نحو 92 جنيهًا.
  • بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.
<strong>اسعار الياميش في رمضان 2025</strong>
اسعار الياميش في رمضان 2025

أسعار قمر الدين في الأسواق

وعن أسعار لفة قمر الدين في الأسواق، فجاءت كالأتي:

  1. بلغ سعر قمر الدين سوري توليدو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.
  2. بلغ سعر قمر الدين اكسترا داليدا وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.
  3. بلغ سعر قمرالدين البشير وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.
  4. بلغ سعر قمر الدين البارون وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.
  5. بلغ سعر قمر الدين الحضارة وزن 400 جرام نحو 95 جنيهًا.
<strong>اسعار الياميش في رمضان 2025</strong>
اسعار الياميش في رمضان 2025

سعر قمر الدين في الأسواق

  • بلغ سعر قمر الدين أبوحمزة وزن 400 جرام نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر قمر الدين الرضا وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.
  • بلغ سعر شرائح جوافة مجففة بدر الدين وزن 400 جرام نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر قمر الدين زمردة وزن 400 جرام نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر قمر الدين اكسترا سامو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.
  • بلغ سعر قمر الدين الأحلام وزن 400 جرام نحو 115 جنيهًا.
<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
اسعار ياميش رمضان 2025

اسعار قمر الدين في الأسواق

  1. بلغ سعر قمر الدين اكسترا بدر الدين وزن 400 جرام نحو 65 جنيهًا.
  2. بلغ سعر شرائح مانجو مجففة بدرالدين وزن 400 جرام نحو 60 جنيهًا.
  3. بلغ سعر قمرالدين الأحلام ( قطع / سيجار)  وزن 400 جرام نحو 125 جنيهًا.

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