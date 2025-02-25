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رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام زد في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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