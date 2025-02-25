تحضيرات رمضانية في آخر 72 ساعة، نصائح لصيام بأقل جهد

تحضيرات رمضانية في آخر 72 ساعة، يقترب شهر رمضان المبارك، ومعه تبدأ ستات البيوت في التحضير لاستقباله بطريقة تسهل أداء العبادات دون الانشغال المفرط بالأعمال المنزلية.

أكدت مدربة الحياة شيرين محمود، أنه لضمان الاستمتاع بالأجواء الروحانية وتقليل التوتر خلال الأيام الأولى من الصيام، من المهم وضع خطة واضحة لإتمام المهام الضرورية في آخر 72 ساعة قبل رمضان.

وتستعرض مدربة الحياة، في هذا التقرير جدولًا منظمًا للمهام اليومية، مع التركيز على تجهيز خلطات العصائر والمشروبات الرمضانية مسبقًا، وتفريز المأكولات لتوفير الوقت، وتجهيز سفرة رمضان الأولى دون إجهاد.



اليوم الأول: تجهيز المشروبات الرمضانية وشراء المستلزمات



المهام الأساسية:

إعداد قائمة التسوق النهائية تشمل المكونات الأساسية للمأكولات والمشروبات الرمضانية.

شراء الفواكه الطازجة والمواد اللازمة لتحضير العصائر والمشروبات.

تجهيز خلطات العصائر الطبيعية وتخزينها في أكياس أو زجاجات في الفريزر لتوفير الوقت خلال الشهر الكريم.

التمر باللبن

خطوات تجهيز خلطات العصائر والمشروبات الرمضانية مسبقًا:

يعد تحضير العصائر الرمضانية مسبقًا من الأمور التي توفر الكثير من الوقت، خاصة خلال الأيام الأولى من الصيام.

وإليك بعض الأفكار:

عصير قمر الدين: يُنقع المشمش المجفف في الماء الدافئ لمدة 6 ساعات، ثم يُمزج في الخلاط مع السكر، ويُحفظ في زجاجات محكمة الإغلاق في الثلاجة أو يُجمد في أكياس خاصة.

عصير التمر بالحليب: يتم مزج التمر منزوع النوى مع الحليب، ثم يُخزن في زجاجات زجاجية لاستخدامه لاحقًا.

عصير الكركديه والتمر الهندي: يتم غلي المكونات وتصفيتها، ثم تخزينها في قوارير زجاجية لحفظ النكهة الطازجة.

الليمون بالنعناع: يُخلط عصير الليمون مع أوراق النعناع والسكر، ثم يُجمد في قوالب مكعبات الثلج لإضافتها سريعًا للماء عند الحاجة.

اليوم الثاني: تفريز المأكولات لتوفير الوقت



المهام الأساسية:



تفريزات رمضان



إعداد قائمة بالوجبات التي يمكن تحضيرها مسبقًا وتجميدها.

تحضير اللحوم والدواجن المتبلة وتقسيمها إلى حصص مناسبة للطهي السريع.

تجهيز بعض الأطباق الجانبية والوجبات المفرزة لتقليل وقت الطهي أثناء الصيام.

أفكار لتفريز المأكولات:

تفريز اللحوم والدواجن: يتم تتبيل اللحوم والدواجن مسبقًا، مثل الكفتة والشيش طاووق والبانيه، ثم توضع في أكياس محكمة الإغلاق مع كتابة تاريخ الإعداد عليها.

تحضير الشوربات مسبقًا: يمكن تجهيز حساء العدس، وشوربة الخضار، وتخزينها في عبوات بلاستيكية آمنة في الفريزر.

تفريز المعجنات والفطائر: إعداد كمية من السمبوسك، الكبة، والقطايف، ثم تخزينها في الفريزر لتكون جاهزة للقلي أو الخبز عند الحاجة.

إعداد صلصات الطماطم والطواجن: يمكن تجهيز صلصة الطماطم وتخزينها في عبوات صغيرة، وكذلك طواجن الخضار مع اللحم أو الدجاج لتوفير الوقت أثناء الطبخ.

اليوم الثالث: تجهيز سفرة رمضان الأولى دون إجهاد



المهام الأساسية:

تحديد قائمة طعام اليوم الأول من رمضان وتجهيزها مسبقًا قدر الإمكان.

تنظيم السفرة وتجهيز أدوات المائدة وأواني الطعام.

إعداد أطباق الإفطار والسحور بطريقة تقلل من الجهد المبذول في المطبخ.



كيفية تجهيز سفرة رمضان الأولى دون إرهاق:



اختيار أطباق بسيطة ومغذية: يفضل أن تتضمن السفرة أطباقًا سهلة التحضير مثل شوربة العدس، السلطة، وبعض المشويات المعدة مسبقًا.

تحضير مكونات السلطة مسبقًا: يمكن غسل وتقطيع الخضروات وتخزينها في عبوات مغلقة للحفاظ على نضارتها.

تجهيز الخبز مسبقًا: إذا كنتِ تفضلين الخبز البيتي، يمكن تحضيره في الليلة السابقة وتسخينه عند الحاجة.

تقليل استخدام المقالي في اليوم الأول: الاعتماد على المشويات والأطباق المطهية في الفرن يخفف من الإجهاد والحرارة في المطبخ.

بهذه الطريقة، يمكن استقبال شهر رمضان بطمأنينة وراحة، حيث تكون المهام الضرورية قد أُنجزت مسبقًا، مما يتيح وقتًا أكبر للعبادة والاستمتاع بالأجواء الروحانية مع العائلة.



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