الأحد 16 فبراير 2025
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صحة ومرأة

تفريزات رمضان، استعدي بتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بأسهل خطوات

تفريزات اللحوم والأسماك
تفريزات اللحوم والأسماك والدواجن

تفريزات رمضان، تبحث كل ست بيت عن الطرق التي توفر عليها الوقت والجهد خلال شهر رمضان، وتقلل الوقت الذي تقضيه في المطبخ، حتى يمكنها أن تتفرغ للعبادات.
 

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ولذلك تحاول كل ست بيت أن تخزن مختلف الاكلات التي يمكنها أن توفر وقتها وجهدها خلال وقوفها في المطبخ في شهر رمضان؛ لتحضير الفطار والسحور أيضا، وبشكل خاص الفطار وهي صائمة، ومع تزامن شهر رمضان مع المدارس والامتحانات، والمذاكرة للأبناء.

ويمكنك تخزين وتفريز اللحوم والفراخ، بطرق وتتبيلات مختلفة، على أن تكون جاهزة للطبخ، خاصة أن اللحوم والفراخ من أساسيات سفرة شهر رمضان الكريم، وتحرص كل ست بيت أن تقدم كل يوم وصفة جديدة وصنف جديد على السفرة الرمضانية.

ولذلك يمكنك البدء من الآن في تخزين وتفريز كميات من اللحوم والفراخ في الفريزر من الآن، حتى تكون جاهزة للطهي خلال الشهر الكريم، بدلا من شراءها خلال شهر رمضان.

ولكن تخشى بعض ستات البيوت من أن تفقد اللحوم والفراخ قيمتها الغذائية بتخزينها لفترات طويلة في الفريزر، ولذلك يبحثن عن أكثر الطرق التي تحافظ على القيمة الغذائية للفراخ واللحوم مع حفظها في الفريزر.

 

تفريزات اللحوم والدواجن لشهر رمضان

تفريزات اللحوم والدواجن
تفريزات اللحوم والدواجن

وتقدم الشيف ريمو، في السطور التالية، أهم الأفكار والنصائح التي تساعدك في تفريز اللحوم والفراخ، استعدادا لرمضان

الكفتة تتبل، وتشكل أصابع على أسياخ الخشب و"متفرزنة"، وبينهم نايلون، حتى لا تتعجن.
الكبده تتبل إن كانت اسكندرانى، أو بانيه بملح وفلفل وقرفة، لكن مع لا تضيفي الليمون مع التتبيله، حتى لا تهتريء.
بالنسبة للسجق يجب شراؤه من مكان مضمون، خوفا من التسمم الغذائي.
يمكنك تحضير لحم العصاج لعمل مكرونة بولونيز أو بشاميل.

 

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كذلك السمك يمكنك تتبليه على القلي، أو الشوي.

 

تحضير الفراخ
الشيش طاووق يتتبل، وكذلك البانيه يتتبل، بالبيض والبقسماط.
الفراخ المشويه تتبل بالبصل والملح والفلفل والبهارات، لتكون جاهزة للشوي.

تفريزات رمضان
تفريزات رمضان

نصائح للحفاظ على القيمة الغذائية للاطعمة المخزنة

 

وحتى يمكنك تفريز اللحوم والفراخ في الفريزر، مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية، يمكنك اتباع قواعد وأصول حفظ وتفريز الأطعمة لفترات طويلة، وتجميدها مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية، وهو ما توضحه في السطور التالية.

بالنسبة للمدة المسموح بها لحفظ اللحوم والدواجن في الفريزر، مع احتفاظها بقيمتها الغذائية، فأقصى مدة لحفظها مجمدة شهرين في درجة حرارة 10 تحت الصفر، و4 شهور في درجة حرارة 18 تحت الصفر، و8 شهور في درجة حرارة 24 تحت الصفر، حتى تكون محتفظة بالقيمة الغذائية، ولا تفسد.

احذري إذابة الدواجن واللحوم من الثلج، بوضعها في مياه ساخنة، أو بالميكروويف، وغيرها من الطرق؛ لأنها بذلك تفقد قيمتها الغذائية.
بالنسبة للدواجن يمكنك إخراجها قبل طهيها ليلا، ووضعها في الثلاجة، ثم إخراجها قبل طهيها بعدة ساعات من الثلاجة، حتى تمام إذابة الثلج منها، ووصولها لدرجة حرارة الغرفة.

أما اللحوم، فلا يجب تركها حتى يذوب ثلجها، فيمكنك وضعها في الماء المغلي، وهي في حالة التجمد، لأن تركها حتى تمام الذوبان يفقدها قيمتها الغذائية، والسائل الذي يسيل منها عند إذابتها، ليس دما، وإنما هو السائل الذي يحتوي على كل القيمة الغذائية للحوم.

عند احتفاظك ببقايا الأطعمة المطهية في الثلاجة، لحين تناولها في اليوم التالي، احذري وضعها في الأواني المعدنية؛ لأنها تتفاعل مع الأطعمة، وتفسد الأطعمة، وتسبب أضرار وأمراض للجسم، والبديل الأواني البلاستيكية

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