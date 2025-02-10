لتوفير الوقت والجهد، طريقة تفريز وتخزين الخضروات قبل رمضان

تفريزات رمضان، تستعد سيدات البيوت هذه الأيام لشهر رمضان المبارك، بشراء بعض المستلزمات، وتفريز الخضروات والفواكه من الخطوات التي توفر الوقت والجهد.

وفي السطور التالية، نستعرض وصفات تفريز الخضروات الشتوية قبل انتهاء موسمها، لطهيها بكل سهولة خلال شهر رمضان.

طريقة تخزين القلقاس لعام كامل



تفريز القلقاس

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طرق تخزين القلقاس، لمدة عام كامل، وحتى عودة الشتاء العام المقبل، إلى جانب تخزين العديد من الخضراوات الشتوية.

طريقة تفريز القلقاس:

يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل ويترك نحو خمسة دقائق، ثم يضاف اليه ماء ساخن جدا ويقلب بملعقة.

ثم يوضع في مصفاة ويفتح عليه الماء البارد ويغسل بواسطة اليدين جيدا.

وبالنسبة للتقلية:

يمكنك الاحتفاظ بها كالتالي:

يحمر الثوم والكزبرة الخضراء، وأيضا أوراق السلق المسحوقة جيدا، في السمن على نار هادئة.

بعد أن تبرد نحفظها في أكياس مقسمة، مع كل كيس قلقاس، حسب حمية القلقاس، ويقسم إلى أكياس متساوية كل كيس أكلة حسب عدد أفراد الأسرة.



طريقة تخزين البامية

تخزين البامية

نستعرض في السطور التالية، أكثر من طريقة لتخزين البامية، والاحتفاظ بها في الفريزر لمدة طويلة تصل عام كامل.



وقبل تفريز البامية لابد من الحرص على شراءها طازجة، ومتماسكة، حتى يمكن تفرزيها لأطول فترة ممكنة.

الطريقة الأولى لتفريز البامية

تغسل البامية جيدا، وتترك حتى تجف تماما، نقوم بعد ذلك بتقميع البامية بالطريقة التقليدية، بنزع القمة المثلثة لها.

نحضر وعاء على النار به ماء، وأخر به ماء مثلج وقطع من الثلج.

عندما يصل الماء لمرحلة الغليان نضع البامية، ولا نتركها أكثر من 5 دقائق، ثم ننتشلها من الماء، ونصفيها.

ثم نضعها سريعا في الماء المثلج، حتى توقف عملية الطهي، وحتى تحتفظ البامية بلونها الأخضر.

نضعها بعد ذلك في مصفاة، حتى تبرد، وتصفى من الماء.

نقسمها في أكياس بلاستيكية، ونضعها في الفريزر.

الطريقة الثانية لتفريز البامية:

يمكنك عمل نفس الخطوات السابقة، من غسل وتقميع، فقط، ثم يمكنك تقسيمها في أكياس دون سلق.

وتوضع في الفريزر، وستظل محتفظة بلونها الأخضر أيضا، كالطريقة السابقة.

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء



تخزين الملوخية



وحتى توفري وقتك وجهدك، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

طريقة تفريز البسلة والفاصوليا



تفريز البسلة

وتقدم الشيف ريمو، في السطور التالية، طرق تفريز وتخزين البسلة، والفاصوليا

ينظف كل صنف من الخضراوات، ويسلق في ماء مغلى لمدة 3 دقائق ويراعى تغطية الوعاء.



ثم يتم تبريدهم تبريدا مفاجئا، من خلال وضعهم في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، فور إخراجهم من الماء الساخن، حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.

بعد ذلك تصفى الخضراوات، وتقسم إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء وتوضع في الفريزر.

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