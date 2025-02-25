مع قرب حلول شهر رمضان.. زيادة الإقبال على شراء الياميش والمكسرات.. الفستق يصل لـ 1300 جنيه.. والزبيب يبدأ من 100 جنيه

أسعار ياميش رمضان 2025؛ تباينت أسعار الياميش في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بداية الأسبوع المقبل.

ياميش رمضان 2025

الإقبال متزايد على شراء العبوات صغيرة الحجم من الياميش

وخلال جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية ومحلات العطارة، أكد البائعون زيادة الإقبال على شراء ياميش رمضان 2025، بداية من الأسبوع الجاري، ولكن الإقبال متزايد على شراء العبوات صغيرة الحجم من الياميش، وخاصة اللوز والفستق والبندق.

ياميش رمضان 2025

أكثر الأصناف مبيعًا كعادة كل موسم رمضان هي السوداني والزبيب

وأضافوا أن أكثر الأصناف مبيعًا كعادة كل موسم رمضان هي السوداني والزبيب؛ اللذان يعدان من الأصناف الأكثر استخدامًا في الأطباق خلال الشهر الكريم، فضلًا عن كونهما في متناول الجميع، فالسوداني والزبيب أرخص أنواع الياميش سعرًا.

ياميش رمضان 2025

توقعات بزيادة الإقبال على شراء الياميش والمكسرات حتى ليلة أول يوم في رمضان

وتابعوا أنه من قرب حلول شهر رمضان 2025؛ الذي يحل بعد أيام معدودة؛ فإن من المتوقع زيادة الإقبال على شراء الياميش والمكسرات حتى ليلة أول يوم في رمضان.

الياميش يباع طوال شهر رمضان حتى استعدادات العيد

وأشاروا إلى أن الياميش يباع طوال شهر رمضان، وخاصة مع قرب حلول عيد الفطر، حيث تستعد السيدات لصناعة الكعك والبسكويت والغريبة بالمكسرات.

ياميش رمضان 2025

ارتفاع يصل لـ 45% في بعض أصناف الياميش

وأوضحوا أن أسعار الياميش ارتفعت بنسب متفاوتة من 10 إلى 45% في بعض الأصناف مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا العام يختلف كثيرًا عن السابق في وفرة الكميات المطروحة في الأسواق.

ياميش رمضان 2025

أسعار الياميش والمكسرات والتمور في الأسواق

وعن أسعار الياميش والمكسرات والتمور في الأسواق، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، فجاءت كالآتي:

ياميش رمضان 2025

سعر البلح الناشف

تراوح سعر بلح ناشف أسواني فاخر من 45 لـ 60 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو البلح الناشف أسواني وسط من 25 لـ 40 جنيهًا. تراوح سعر البلح الناشف أسواني شعبي من 18 لـ 25 جنيهًا للكيلو.

ياميش رمضان 2025

أسعار لفة قمر الدين في الأسواق

وفيما يخص أسعار لفة قمر الدين في الأسواق، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر قمر الدين سوري توليدو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين اكسترا داليدا وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين البشير وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين البارون وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الحضارة وزن 400 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين أبوحمزة وزن 400 جرام نحو 60 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

أسعار قمر الدين في الأسواق

بلغ سعر قمر الدين الرضا وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا. بلغ سعر شرائح جوافة مجففة بدر الدين وزن 400 جرام نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر قمر الدين زمردة وزن 400 جرام نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر قمر الدين اكسترا سامو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

سعر لفة قمر الدين في الأسواق

بلغ سعر قمر الدين الأحلام وزن 400 جرام نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين اكسترا بدر الدين وزن 400 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر شرائح مانجو مجففة بدرالدين وزن 400 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر قمرالدين الأحلام ( قطع / سيجار) وزن 400 جرام نحو 125 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

سعر ياميش رمضان 2025 في محلات العطارة

وفيما يخص سعر ياميش رمضان 2025 في محلات العطارة، فهي كالآتي:

تراوح سعر لوز مقشر جامبو من 560 إلى 650 جنيهًا. تراوح سعر عين جمل أمريكي من 480 إلى 550 جنيهًا. تراوح سعر كاجو نمرة واحد محمص من 640 إلى 1000 جنيهًا. تراوح سعر فستق بين 720 إلى 1300 جنيه. تراوح سعر بندق من 560 إلى 1000 جنيه.

ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025 في محلات العطارة

بلغ سعر سوداني نحو 100 جنيه.

بلغ سعر الخروب نحو 200 جنيه.

تراوح سعر قراصية بالبذر من 280 إلى 320 جنيهًا.

بلغ سعر قراصيا مخلية نحو 340 جنيهًا.

تراوح سعر التين بين 380 إلى 540 جنيهًا للكيلو.

أسعار الياميش في محلات العطارة

تراوح سعر التين «باكيت» بين 100 و120 جنيهًا. تراوح سعر الزبيب المستورد بين 180 و220 جنيهًا. تراوح سعر الزبيب المصري بين 100 و160 جنيهًا. تراوح سعر جوز هند بين 220 إلى 240 جنيهًا. بلغ سعر جوز الهند خشن نحو 320 جنيهًا. تراوح سعر مشمشية جامبو من 380 إلى 460 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025 المعبأ بأوزان أقل من نصف كيلو

أما أسعار ياميش رمضان 2025 المعبأ بأوزان أقل من نصف كيلو، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر زبيب مصري جولدن وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر تمر هندي وزن 300 جرام من 38 جنيهًا إلى 41 جنيهًا.

بلغ سعر تمر هندي وزن 400 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 105 جنيهات.

تراوح سعر كاجو وزن 150 جرامًا من 105 إلى 115 جنيها.

بلغ سعر بندق حصى وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر لوز حصى وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

أسعار الياميش في رمضان 2025

بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر عين جمل حصى وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 55 جنيهًا. بلغ سعر تين مجفف وزن 300 جرام نحو 85 جنيهًا. بلغ سعر عجوة وزن 800 جرام نحو 54 جنيهًا. بلغ سعر مشمشية وزن 200 جرام نحو 63.5 جنيه. بلغ سعر سوداني حلواني ني وزن 200 جرام نحو 30 جنيهًا.

ياميش رمضان 2025

سعر الياميش في رمضان 2025

بلغ سعر فستق وزن 150 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 200 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر لوز مقشر ني وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو محمص وزن 200 جرام نحو 165 جنيهًا.

بلغ سعر قراصية بدون نواة وزن 200 جرام نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

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