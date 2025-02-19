وزير الثقافة الإسرائيلي: سنمضي بخطة التهجير إذا أعطى ترامب الضوء الأخضر

قال وزير الثقافة وعضو حزب الليكود ميكي زوهر، اليوم الأربعاء: "لن نستمر في المرحلة الثانية من دون أن تدرك حماس أنها لن تبقى في غزة".

وأضاف ميكي زوهر:" بمجرد أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لخطة تهجير سكان غزة سنمضي فيها إن لم نستعد المختطفين سنفرض حصارا على غزة ".

خطة ترامب لترحيل سكان غزة تثير جدلًا واسعًا

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لترحيل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

تفاصيل مقترح ترامب

وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، مع تولي الولايات المتحدة مسؤولية إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.

وقوبلت الخطة بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي وقد ترقى إلى جريمة حرب، والدول العربية التي أعلنت رفضها لمخطط التهجير.

ورفضت الفصائل الفلسطينية الخطة بشكل قاطع، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإعادة إعمار ما دمرته الحروب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.