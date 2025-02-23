ساويرس: ترامب بلطجي، وغياب الديمقراطية في بلادنا العربية سبب تصريحاته بشأن التهجير (فيديو)

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن رأيه في فترة دونالد ترامب الثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتصريحات المستمرة التي يدلي بها بشأن غزة وفلسطين.

مخطط ترامب وإسرائيل بشأن غزة

وأضاف ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، أن مخطط ترامب وإسرائيل يستهدف توسيع مساحة دولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وهذا ما أظهرته التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلقا: "أنت عايز تكبر إسرائيل على حساب مين؟".

وتابع: ترامب عامل زي البلطجي ودا أصح لفظ يتقال عليه.. وللأسف افتقاد الديموقراطية في الشعوب العربية هو الذي سمح له بالتحدث بهذه الطريقة على فلسطين.

استضافة ساويرس في صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي"

وجاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبد القدوس الثقافي" في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول آرائه في شتى المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الاجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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