وزير الخارجية البريطاني: نرفض تهجير الفلسطينيين ونوجه الشكر لمصر

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "لا نؤيد التهجير القسرى للفلسطينيين مقابل أي تقليص في أراضي قطاع غزة".

نريد رؤية حل الدولتين

وأضاف لامي: "علينا ضمان تنفيذ جميع جوانب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجعله دائمًا".

وتابع بحسبب عد من وكالات الأنباء المتفرقة: "نريد رؤية حل الدولتين عبر التفاوض ودولة فلسطينية آمنة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل".

ووجه وزير الخارجية البريطاني، الشكر لمصر وقطر وإسرائيل على الدور الذي لعبته في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة.

العودة إلى حرب غزة

وهددت إسرائيل بالعودة إلى حرب غزة، موضحة أنها "مسألة وقت لا مفر منه".

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بنيتها عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ووفقًا للصحيفة، فإن تل أبيب تصر على تنفيذ صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس دفعة واحدة، وترفض المقترح القائم على مراحل.

استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا وتسببت في تدمير معظم القطاع واستشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر أكثر من مرة خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمان بشكل قاطع، وتعمل مصر على بلورة خطة مضادة لتلك التي طرحها ترامب، تتضمن إعادة إعمار غزة دون تهجير وستقوم بعرضها في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بالقاهرة في 4 مارس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.