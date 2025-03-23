الأحد 23 مارس 2025
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صحة ومرأة

كيف يصوم الأطفال يومًا كاملا في رمضان بدون تعب (فيديو)

صيام الأطفال في رمضان،
صيام الأطفال في رمضان، فيتو

يرغب العديد من الأطفال في الصيام مع آبائهم في شهر رمضان ولكن غالبًا لا تعرف الأسر كيفية مساعدتهم على الصيام دون تعب في نهار الشهر الكريم.

وشرحت الدكتورة إيناس محمد فوزي استشاري أطفال بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" الطريقة الصحيحة لمساعدة الأطفال على صيام شهر رمضان دون تعب حتى يستطيعوا إنهاء اليوم كاملًا.

فقالت استشاري طب الأطفال إن الأسرة تبدأ تدريب الأطفال على الصوم في وقت معين، ولا يجب البدء مبكرًا للغاية، من المهم تدريج الأمر لهم، فيمكن أن يأكل الطفل الوجبة بديلة السحور في وقت العصر تقريبًا ليقوموا بالإفطار مع الأسرة ويشعروا بالأجواء الرمضانية مع احبائهم.

وحسب قدرة الطفل يمكن زيادة المدة من الظهر مثلًا حتى يستطيع الطفل بالتدريج صيام نهار رمضان كامل.

كيف نساعد الأطفال على صيام رمضان دون تعب

عندما يستطيع الطفل صيام يوم كامل، توجد عدة أشياء يجب الحرص عليها حتى يستطيع انهاء اليوم دون تعب، ومنها:

  • تأخير السحور بقدر الإمكان
  • الإفطار عند أذان المغرب وعدم التأخير لأي سبب
  • تقسيم كمية الماء التي يحتاجها على مدار اليوم (لا يجب اعطائه قبل السحور كل الكمية مرة واحدة)
  • الحرص على تناول خضروات وفاكهة حتى تعطيه شعور أكبر بالشبع وتمد جسمه بالماء
  • الامتناع عن تقديم الأطعمة الغنية بالأملاح أو السكريات في السحور
  • تقسيم الوجبات على ثلاث مرات من صلاة المغرب وحتى الفجر.
  • الحرص على تناول الطفل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها

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