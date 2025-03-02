كيفية تجنب الشعور بالتخمة والخمول بعد الإفطار (فيديو)

يعتقد العديد من الأشخاص، أن الشعور بالتخمة والكسل، أمر طبيعي يصاحب صيام شهر رمضان المبارك مثل طاولات اللإفطار العامرة ومسلسلات رمضان كل عام، ولكن هذا اعتقاد خطاء تمامًا وتحدث هذا الأعراض بسبب العادات السيئة التي يتبعها معظم المصريين.

وأوضحت الدكتورة دنيا عبد الحميد اخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، لعدسة "فيتو" كيفية تجنب الشعور بالتخمة والكسل بعد الإفطار.

قالت دكتورة التغذية أن من العادات المصرية الراسخة هي أن تكون المائدة الرمضانية بها العديد من الأطعمة المختلفة والدسمة، والذي يؤدي إلى الشعور بالتخمة والخمول بعد وجبة الإفطار.

كيفية تجنب التخمة والخمول بعد الإفطار

كسر الصيام بتناول التمر، فهو من الأطعمة المفيدة جدًا فهو غني بالسكريات العديدة والمعادن المختلفة، لذلك يطلق عليه "منجم المعادن"، كما يحتوي على الألياف التي تؤدي إلى ثبات نسبة السكر في الجسم وعدم ارتفاعه بشكل سريع، وبجانب التمر يتم شرب مياه وشوربة دافئة.

وبعد تهيئ المعدة للطعام يجب الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة، أو وقت صلاة المغرب، لتكملة وجبة الإفطار، التي تقسم لوجبتين كل وجبة فيهم تكون كاملة العناصر الغذائية، فيها البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، ومن المهم الابتعاد عن الدهون الدسمة والمقليات، وذلك لأنها من الأشياء التي تسبب التخمة والخمول بعد الإفطار.

يبدأ الشخص الإفطار بالشوربة الدافئة والطبق السلطة، وبعد ذلك يتم تناول البروتين والخضار والكربوهيدرات والتي يفضل أن تكون معقدة مثل العيش أو المكرونة، وبعد صلاة التراويح يتم تناول الجزء الثاني من الوجبة والتي يجب أن تكون كاملة العناصر الغذائية كذلك.

أوضحت طبيبة التغذية أن تقسيم الوجبة إلى وجبات صغيرة من الإفطار للسحور يساعد ذلك على منع الشعور بالتخمة والخمول بعد الأكل.

نصائح إضافية لتجنب التخمة في رمضان

وأكدت أن شرب الماء بنسبة كبيرة له دور كبير في منع الشعور بالتخمة، حيث يساعد في امتصاص المواد الغذائية وهضم الطعام، مضيفة إلى أهمية الأكل ببطيء ومضغ الطعام جيدًا وذلك بتعزيز افراز المعدة للعصارات الهاضمة لتحدث عملية الهضم بطريقة صحية.

وقالت إنه من المهم محاولة تجنب أو تقليل كمية الحلويات التي يتناولها الشخص إلى حصتين في الأسبوع وبعد الوجبة مباشرتًا حتى يكون الشخص يشعر بالشبع ولا يفرط في تناولها ويفضل استبدالها بالفواكه بشكل عام.

وشددت على أهمية القيام بالتمارين الرياضية التي تساعد على الهضم والحرق ومنع التخمة والخمول، لا يجب النوم بعد تناول الطعام فورًا حيث يسبب ذلك عسر الهضم.

أنواع التمارين المناسبة في رمضان

تعد الرياضة الأسهل والتي توفر الحركة التي يحتاجها الجسم هي المشي، فهي رياضة سهلة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، ويمكن ممارستها في أي وقت من اليوم، مع تفضيل الأوقات التي لا تكون فيها الشمس حادة.

كما تعد اليوجا، من التمارين التي تساعد على تحسين المرونة وتقوية العضلات، بالإضافة إلى تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، وتعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تمارين ذات تأثير منخفض.

وينصح كذلك بتمارين القوة الخفيفة، مثل تمارين الضغط والقرفصاء، حيث تساعد على بناء العضلات والحفاظ على قوتها، وينصح بممارستها بعد الإفطار لتجنب الإرهاق.

ويمكن كذلك ممارسة تمارين الكارديو المعتدلة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فيمكن ممارستها باعتدال لتجنب فقدان السوائل.

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